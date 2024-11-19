台灣民意基金會民調／迎首次執政困境？　賴清德聲望42.8%上任來最低

▲總統賴清德聲望。（圖／台灣民意基金會提供）

記者皮心瑀／台北報導

總統賴清德上任即將滿半年，台灣民意基金會公布最新民調顯示，42.8%贊同賴清德處理國家大事的方式，但和上個月相比，大幅下滑 5.8 個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，賴清德的第一次執政困境已經在眼前。

根據民調資料，針對「賴清德總統上任五個多月，一般說來，您贊同或不贊同他處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果發現9.9%民眾非常贊同，32.9%還算贊同，23.3% 不太贊同，19.7%一點也不贊同，10.3%沒意見，3.8%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，42.8%贊同賴清德處理國家大事的方式，43%不贊同，一成四沒意見、不知道。不贊同者比不贊同者多0.2 個百分點。也就是說，上任近六個月，不贊同賴清德領導國家方式的人已略超過贊同的人。

游盈隆指出，和上個月相比，總統聲望大幅下滑 5.8 個百分點，而不贊同賴清德表現的上揚 5.3 個百分點。在台灣，一個百分點約等於 19.5 萬成年人，總統聲望下滑5.8 個百分點約等於流失 113 萬人的支持；不贊同率上揚 5.3 個百分點，則意味著對總統職務表現不滿的人增加 103 萬人。

游盈隆分析，造成賴清德 11 月聲望大幅下滑有五大短期因素，首先，憲法法庭「國會改革立法釋憲」判決引起社會強力反彈；第二， 社會對近半年台灣政局擾攘不安的不耐，根據最新 11 月的研究，也發現多數民意認定執政黨應對這種亂象負較大的責任；第三， 最近賴政府相關人事安排引發社會強烈不滿；第四，11 月卓內閣整體施政表現滿意度下滑 5.4 個百分點，意味內閣表現不佳， 直接間接影響賴清德；第五，十月「中華民國熱」已經過去。資料顯示，10 月國民黨支持者中，尚有二成五贊同賴總統處理國家大事的方式，11 月跑掉一成四，只剩一成一。

游盈隆也提到，賴清德近三個月用很大的力氣推動總統府三大委員會的運作，包括「國 家氣候變遷對策委員會」、「健康台灣推動委員會」、「全社會防衛韌性委員會」，但對於總統聲望的拉抬似乎沒有顯著的作用。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣 設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是 2024 年 11 月 11-13 日，共三天;對象以全國為範圍的二十歲以上成年 人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-frame random sampling)，市話 70%，手機 30%。有效樣本 1017 人，市話 712 人，手機 305 人;抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3.07 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。