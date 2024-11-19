「世界廁所日」許淑華變身時尚清潔婦　率團隊洗公廁馬桶

▲南投縣長許淑華帶頭打掃公廁，呼籲民眾隨手保持清潔維護環境整潔。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

今天11月19日為「世界廁所日」，南投縣環保局舉辦打掃公共廁所活動，由縣長許淑華親自率領團隊、親手持各種清潔工具刷洗公廁馬桶、洗手台和鏡子，期望帶頭鼓勵民眾珍惜並維護廁所清潔，為建立乾淨、舒適的公共環境共同努力。

許淑華與縣府環保局團隊今天前往草屯鎮九九峰動物園，戴上護目鏡、手套、雨鞋，認真刷馬桶，並刮除擦拭鏡子與洗手台上的水漬，身體力行落實公共環境清潔，倡導「清潔衛生，從廁所做起」的理念；她指出廁所是公共衛生的第一道防線，維護廁所的清潔不僅能降低疾病傳播風險，也為居民和遊客提供更美好的使用體驗，尤其南投是觀光旅遊大縣，遊客經常使用公廁，更應保持整體環境清潔、維護旅遊品質。

環保局表示，全縣共有1102間公共廁所，今年則推薦九峰動物園的「樂飛行館」2樓公廁，代表參加環境部辦理的113年「我家廁所超級讚」績優公廁評比；鳥園董事長游家富表示，九九峰是南投縣第一座動物園，以親子和樂、闔家休憩為主，在環境衛生維護上甚為重視，每日定時派員清潔，公廁外牆亦以彩繪飛行動物增添美觀，讓到訪民眾在使用公廁時，能感受到園區整體環境一致性。

出席活動的環境部環保署中區管理中心主任葉迺群，則相當肯定南投縣在公廁環境整潔維護上的重視和優異表現，每年環保署也都會補助老舊公廁改建，希望讓全國的公共廁所都能達到「不濕、不髒、不臭」的標準，提供民眾友善舒適的如廁環境。