草屯鎮長簡景賢猝逝！許淑華嘆「壯志未酬」：將做好補選工作

記者高堂堯／南投報導

南投縣草屯鎮長簡景賢18日深夜11點多被司機發現倒臥在辦公室寢室，叫也叫不醒，救護人員獲報到場時，簡景賢已明顯死亡；警方鑑識人員到場後，調閱監視器等，初判現場無外力介入，已將遺體交還家屬，確切死因待相驗釐清；縣長許淑華感嘆道：「（簡景賢）壯志未酬啦！真的令人非常惋惜！」

▲南投縣長許淑華對猝逝的草屯鎮長簡景賢表達追悼感謝。（圖／記者高堂堯攝）

許淑華稍早赴草屯鎮九九峰動物樂園出席「世界公廁日」公開活動時，表示經警方、消防隊和鎮公所職員調閱監視器畫面，確認無外力介入，因當時夜深，進一步取得檢方同意後，先將大體交還家屬、移回家中，今天將進行相驗工作。

▲草屯鎮長簡景賢自宅設起靈堂，早上湧現前往弔唁的人群。（圖／記者高堂堯攝）

簡宅上午已經設起靈堂，許多里長等地方人士都前往弔唁，表情面容哀戚；許淑華表示，簡景賢於鎮長任內政績表現備受鄉親肯定，關心社福、婦幼、環保議題，如與縣府合力移除鳥嘴潭人工湖旁堆置多達9萬噸垃圾、發給每個社區補助金鼓勵做資源回收，敬老禮金數額也是全國鄉鎮市之冠，今天原預計出席世界公廁日活動；她聽聞噩耗後，縣府同仁詢問是否取消行程，但她認為還是要出席公開對簡景賢表達感謝之意。

許淑華指出，簡景賢本屆任期到今年12月25日才滿2年、確定未過半，按規定3個月內須進行鎮長補選，將先請鎮公所將公文呈報給縣府，縣府將指派代理鎮長、發文給南投縣選委會進行相關補選工作；如無意外，將先依法規指派草屯鎮公所主任秘書朱鴻森擔任代理鎮長，完成簡景賢生前擬定的發放600元消費券等德政，她強調接下來除了緬懷鎮長，也要把補選做好，讓鎮務能上軌道、重要工作一一延續。