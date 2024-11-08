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51歲光棍男一生未娶突遇「26歲女認爸」　DNA一驗竟真的是親生

51歲光棍男一生未娶「突冒出26歲女兒」　DNA鑑定證實：是親生的

▲四川一名男子51歲未婚，卻被告知有個26歲女兒。（圖／翻攝自搜狐）

圖、文／CTWANT

中國四川有一名男子，已經51歲卻還沒結婚，一生從沒去過蘇州，某天卻被告知自己有個26歲女兒，甚至DNA鑑定也證實2人是父女關係，故事發展比八點檔還離奇。

據《搜狐》報導，這名男子叫劉明興，活了51年從未娶妻生子，也沒有出過遠門，某天突然接到一通電話，告訴他有個親生女兒在江蘇，本來以為是詐騙，卻聽到「李紅英」這個名字，既熟悉又陌生，原來是初戀女友。看到照片後，心中所有的疑慮都消除，百分之百肯定是自己的女兒。

51歲光棍男一生未娶「突冒出26歲女兒」　DNA鑑定證實：是親生的

▲劉明興原以為是詐騙，但看到照片後肯定是自己的女兒。（圖／翻攝自搜狐）

事情要回到1993年，26歲的劉明興因為獨眼，沒有女生願意嫁給他，後來經過牽線認識了李紅英，雖然對方根本看不上他，但女方礙於家人的逼迫，只能硬著頭皮接受，2人訂婚並同居，半年後李紅英懷孕，在結婚前夕卻不辭而別，而且家裡的錢和身分證都不見，才驚覺是逃婚。

劉明興找了許久，就是沒有李紅英的下落，漸漸地也放棄，就這樣過了20幾年，也沒有打算結婚，如今卻迎來震撼消息。為了驗證於是進行DNA檢驗，結果顯示江蘇的劉雯靜就是自己的女兒。

51歲光棍男一生未娶「突冒出26歲女兒」　DNA鑑定證實：是親生的

▲李紅英和劉明興過去因為家人的撮合短暫同居。（圖／翻攝自搜狐）

追問之下才知，李紅英當年認識一個朋友，對方辯稱可以帶他去江蘇打工，這樣就不用嫁給劉明興，豈料這名朋友竟是人口販子，將她轉賣到江蘇一個偏遠山區的農村，被一名男子囚禁在小木屋，並生下了女兒劉雯靜。期間李紅英想逃跑，但都沒有成功，直到5年後為男子生下孩子，才允許在村子周邊活動。

劉雯靜出生後，就被交給山東的奶媽撫養，但10歲那年遇到全國人口普查，無奈之下只好轉交給姑姑養，結果從此過上惡夢般的日子，姑姑常無緣無故打罵她，直到12歲才被繼父接回家，但依舊遭受虐待。好不容易到了16歲，她終於從母親口中打聽到親生父親的消息，2020年9月在尋人網站發布尋找父親的消息，剛好被李紅英的姪女看到，父女倆才得以團圓。

51歲光棍男一生未娶「突冒出26歲女兒」　DNA鑑定證實：是親生的

▲劉明興總算和女兒團圓。（圖／翻攝自搜狐）

劉明興聽到劉雯靜的悲慘過去，自責沒保護好女兒，也責怪李紅英太自私，不過現在的李紅英還是看劉明興不順眼，認為是他毀了一切，如果不是當初想要逃離他，自己也不會被人口販子拐賣，26年過得淒涼無比。劉雯靜希望母親留下來一起生活，但李紅英拒絕了，因為捨不得自已的兒子。好在她最後回到父親的懷抱，被街坊鄰居熱情迎接。

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