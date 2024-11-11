非裔媽媽誕下「白皮膚女兒」！　她崩潰驗DNA結果出爐

▲愛莉克斯因為與女兒膚色差異太大，備受困擾。（圖／翻攝自YouTube／truly）



記者吳美依／綜合報導

美國一名非裔母親2年前生下女兒，孩子的膚色卻非常淺，由於兩人外表差異太大，經常遭到外界質疑，一起外出時，甚至被汙衊是拐賣孩童的壞人。不堪困擾之下，她決定進行DNA檢測，結果顯示她們確實是親生母女。

每日郵報報導，非裔的艾莉克斯（Alex）與白人丈夫羅布（Rob）育有三名子女，他們是透過試管受孕生下小女兒，沒想到膚色非常之淺，讓夫妻倆「超級驚訝」，因為另外2個孩子的膚色都明顯較深。

這一家人不僅在網路上招致質疑，日常生活也非常困擾。有一次，愛莉克斯跟女兒逛街，卻被一名購物中心員工攔下，理由是「看起來不對勁」，還威脅叫警衛來抓人，最終是丈夫出面解決爭端。

▲夫妻倆生下的三個小孩之中，只有小女兒膚色最淺。（圖／翻攝自YouTube／truly）



此外，愛莉克斯還被其他非裔網友攻擊「不應該生下那個白人的小孩」，遭質疑是跟別人「借女兒」拍片，只為了在社群媒體上炒話題，吸引關注與流量。

愛莉克斯表示，「我應該要能夠以我想要的方式，跟我的小孩出去玩。我們決定做DNA檢測，因為她真的太白了。我們確實透過試管懷上她，而錯誤確實會發生。」

愛莉克斯分享心路歷程之後，許多網友為她加油打氣，「抬頭挺胸地活下去，媽媽。你們的家庭非常美麗。」、「我能理解人們會感覺困惑，但這麼粗魯真的越線了。這是一個甜蜜又美好的家庭」、「人們好奇怪，他們不知道混血兒是怎麼一回事。妳們倆很棒，不要聽那些怪胎的話。」也有不少人指出，女兒跟羅布長得一模一樣，血緣關係無庸置疑。

還有許多家長分享，他們也因為跟小孩的膚色差異太大，備受異樣眼光，「住在喬治亞州一個以白人為主的地區……這種事情每天都會發生」、「被跟蹤偷聽對話，詢問她的媽媽在哪裡，暗示我是保母之類的。」