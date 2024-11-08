工程師勒殺馬國女大生二審仍判無期　最高法院撤銷發回更審

▲勒斃馬國女大生的男子陳柏諺，二審的無期徒刑遭撤銷發回更審。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

土木工程師陳柏諺，2022年10月間找上在IG上認識6個月的馬國蔡姓女大生，最後在女方租屋處中，掐死女子。陳男一二審均遭判處無期徒刑，其中二審他更翻轉態度，從否認變成全部坦承，更哭求法官輕判，但仍遭判無期徒刑。案經上訴，最高法院認為本案仍須釐清，8日撤銷發回更審。

據了解，陳男家中經營營造業，家境優渥。他在2022年4月間、亦即案發前半年就透過IG認識蔡女，並逐漸動心。不過檢方認為，陳男在案發前一個月就以手機搜尋「殺女友為度她成佛」、「為什麼能殺動物不能殺人」、「妻子、女友、孩子、皆成他手下亡魂…號稱信佛卻專殺身邊人」、「殺人度她」、「殺人魔在屠殺時腦中到底想些什麼」等文字。檢方認為他此時已萌殺人犯意，之後才計畫對女子動手。

案發於2022年10月間，陳男約出蔡女共進晚餐，之後陳男就多次進出蔡女位在臺北市士林區大東路租屋處。2人關係變深後一個禮拜，蔡女向陳男表示，希望自創一個品牌；陳男允諾協助，隨即以一卡通MONEY轉9萬9999元給蔡女，做為「贊助金」。

但陳男第二天就反悔，向蔡女索討這筆金錢，2人發生口角，陳男激動之下，以右手用力掐扼蔡女頸部，左手拿起床邊擺放的粉色玩偶遮掩蔡女臉部，最後將蔡女掐死。陳男眼見蔡女已經斷氣，便以棉被鋪蓋蔡女屍體，並將蔡女的IPhone手機帶走。

陳男犯案後回到位在鶯歌的租屋處，打電話、傳簡訊告知家人自己想尋短，家人趕緊報警。警方尋到陳男住處，發現他疑似吞藥，將他叫醒後，他隨即脫口說出「我殺人了」，並說出死者身分、住處，「掐死了」、「她已經死透了，我不敢自殺而已」。

警方不敢大意，通知轄區士林分局前往察看，赫然發現屍體，全案爆發。陳男遭羈押並被提起公訴，一審法院審理時陳男卻矢口否認殺人，辯稱自己是「謀為同死之加工自殺罪」。一審法院不採信，重判無期徒刑。但案件上訴二審後，陳男卻突然改口坦承所有犯行，並痛哭說父母年紀已經很大，希望自己能盡孝道，請求高等法院予以酌減，輕判有期徒刑15年。但高等法院認為陳男並非真誠悔悟，因此仍重判無期徒刑、褫奪公權終身。

全案再上訴第三審，最高法院審理後，認為原審判決針對陳男是否自首？是否應依自首規定減刑？均缺少論述，因此認為本案仍有釐清必要，撤銷發回，由高等法院更為審理。