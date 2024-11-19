卓榮泰認「痛心」　呼籲陳啓昱盡快到案敢作敢當

▲卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰今（19日）赴立法院，報告「113年度中央政府總預算追加預算案」。民眾黨立委張啓楷質詢時指出，台鹽綠能前董事長陳啓昱虧空台鹽綠能11億，還簽一堆不平等條約，可能讓台鹽綠能恐將負擔超過140億的廠商求償，人卻已經落跑。卓則直言，他覺得非常痛心，呼籲陳啓昱盡快到案，敢做敢當。

張啓楷質疑，追加預算中預計補助台電公司新台幣1千億元，為什麼又要追加一千億？買綠電的過程出現一堆弊案，面對綠能蟑螂橫行問題，卓榮泰提出三原則應對，第一，有爭議的地、太小的地，「不要開發就不要開發」；第二，讓業者去直面地方人士不合理，公權力全面介入；第三，保障農民權益，不讓他們受地方人士左右，這三個原則將全面執行。

張啓楷也提到，陳啓昱虧空台鹽綠能11億，還簽一堆不平等條約，可能讓台鹽綠能恐將負擔超過140億的廠商求償，人卻已經落跑。

卓榮泰說，他希望陳啓昱盡快到案，敢做敢當，面對司法，才不枉費國人過去支持，他覺得非常痛心。

關於綠能犯罪，卓榮泰也指出，他已經要求法務部、台高檢針對綠能犯罪全面追查，也設定時程跟目標；台鹽綠能未來的狀況則希望透過法律救濟，盡量減少各種損失，維護台鹽綠能，向國人有所交代，他也已經數次要求法務部盡快找到陳啓昱出面做說明。

