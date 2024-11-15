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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳啓昱案有更大咖？　郭正亮曝若偷渡菲國「更易被滅口」

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨前中執委、台鹽前董座陳啓昱涉入光電弊案遭通緝，總統賴清德13日呼籲陳儘速到案說明。前立委郭正亮表示，他聽國民黨立委謝龍介說，如果此案還涉及更大咖的人，然後陳啓昱偷渡的方向又是往菲律賓，那真的很危險，「更容易被滅口，菲律賓大概台幣50萬就可以找人。」

▲▼▲台鹽董事長陳啟昱。（圖／資料照）

▲陳啓昱已遭通緝。（圖／ETtoday資料照）

郭正亮14日在政論節目「大新聞大爆卦」中提到，聽南檢說陳啓昱沒有出境，表示南檢可能有去調出境紀錄，但沒有看到陳大搖大擺坐飛機出去的紀錄，「如果這樣就是偷渡囉？這種案子如果是偷渡，很容易被滅口。」

郭正亮提到，那天他聽一名報社資深記者講，聽說陳啓昱逃亡的方向是菲律賓，「那更容易被滅口，菲律賓大概台幣50萬就可以找人」，偷渡本來就有風險，而且菲律賓很容易拿到槍，「如果本案還涉及其他人，這是謝龍介跟我講的，謝龍介說如果還有更大咖的，然後你偷渡的方向是往菲律賓，那真的很危險。」

郭正亮表示，現在因為總統賴清德已經出來講話了，接下來大家就用力偵辦，但能不能找到人，他抱持懷疑態度，「因為橘子也沒找到」，民眾黨主席柯文哲的貼身帳房許芷瑜10月初已遭通緝，一下子有傳聞說人在大阪、被山口組控制，一下子又說人跑去澳洲，相關單位全力以赴，無奈至今仍未找到人。

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