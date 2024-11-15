翁柏宗條款今三讀　黃國昌：卓榮泰應回答是否重送NCC名單

▲民眾黨立法院黨團時事聯訪記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

NCC組織法修法今（15日）三讀通過，落實刪除萬年延任條款即刻施行。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，三讀通過後，行政院長卓榮泰最少有一個人要重新提名，「就是主委，不可能再提翁柏宗，連消極要件都不具備」，卓榮泰應回答是否要重新把NCC委員名單送過來。

黃國昌說，NCC組織法在今年7月16日完成三讀，只是當初整個立法院沒有人想像到行政院竟然藉故拖延不施行，「這種走小路、鑽後門，破壞民主憲政體制的行為，我們非常非常遺憾」。

「也正是因為這樣，這會期開議時，民眾黨針對翁柏宗是違法代理主委表達非常強烈的抗議。」連立法院長韓國瑜都認為讓翁柏宗坐在那地方是有爭議的，但行政院毫無任何反省改進之意，也因此民眾黨團主動提案要修NCC組織法，「很明確訂出，今年7月16日三讀通過的法律案，應該要適時的趕快施行」。

黃國昌說，希望藉由今天NCC組織法順利三讀通過後，能夠撥亂反正，藉由立法院具體的立法行動，阻止行政院長卓榮泰違法濫權，繼續指定翁柏宗違法出任代理主委。

黃國昌表示，請民進黨不要繼續玩兩面手法，一方面說NCC人事同意權還沒行使，請問民進黨交通委員會的召委是在睡覺嗎？民進黨跟社會說他們很急，急了半天，請問民進黨的交通委員會召委，為什麼NCC人事同意權審查，一次都沒有談？請民進黨不要繼續打假球。

黃國昌指出，卓榮泰院長上任後，民眾黨團就一而再再而三問，對這4個人要不要背書？要不要另外提名？給他充分的時間跟空間。卓一開始支吾其詞，不願意表態，到最後勉強說願意幫忙背書，「但今三讀通過後，卓榮泰最少有一個人要重新提名，就是主委，不可能再提翁柏宗」。

黃國昌說，翁柏宗連消極要件都不具備，「難道行政院要浪費立院時間？」，卓榮泰應該要自己來回答，三讀通過後，是否要把NCC主任委員的名單，重新送來？至於另外3個被提名人，之前曾獲卓榮泰點頭背書，是否會拉下臉說要撤回或重新提名，「我無法幫卓榮泰回答」。