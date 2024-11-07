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北市女高中生鞋不見...歸位飄「男人味」　竟是知名大學生噴留

▲▼警政署長陳家欽動員保安警察第一、四以及五總隊，支援鐵路警察局。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市女高中生鞋子不見，自動歸位還有「男人味」，到鐵警局提告逮畢業學長。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名女高中生6日上午11時許，發現放在教室外的鞋子不見，10至15分鐘後，由同學告知鞋子歸位，但是上面卻有奇怪液體的味道，女學生下課後怒向鐵路警察局南港派出所報案，警方受理後轉由北市警局南港分局處理，事後女學生也在網路上貼文表示「已經抓到人了」。

警方調查，6日晚上6時許，北市1所高中的女學生，前往鐵路警察局台北分局南港派出所報案，表示在上午11時許，發現放教室外面鞋櫃鞋子不見，約過10-15分鐘後，經同學告知該遺失鞋子已被歸置鞋櫃上，但鞋子疑似有精液的味道，所以當下覺得相當噁心，並提告毀損以及性騷擾。

據悉，該名女學生將整個事情的經過以及學校放置鞋子的照片貼在網路上，並表示在學校鞋子被偷，去學務處講了之後，鞋子在20分鐘後還回來，還有濃濃的OO味道，更直言「監視器還調不到」，謝謝學校有被噁到。

女高中生事後在網路社群上又貼出1張已經報案的受理案件證明單，並表示，報警了也抓到人了，經過警方追查，結果竟然是已經畢業的學長所犯，並且是知名大學的大學生，警方也依規定移送法辦。

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