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屏東南榮國際教育結碩果！丘麗英翻轉偏鄉教育　赴印度領金質獎

▲南榮國中丘麗英老師 。（圖／南榮國中提供）

▲南榮國中丘麗英老師 。（圖／南榮國中提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣南榮國中多年與「愛女孩國際關懷協會」共襄舊鞋救命運動及衛生棉織就等項運動，並接待非洲學生到校遊學就讀。2024年度愛女孩協會榮獲「印度ARCedtech基金會」，水資源全球永續發展項目非營利組織「金質獎」，這次參賽隊伍橫跨4大洲、19個國家、超過850件參賽作品，愛女孩協會多年在非洲辛勤耕耘、創新實踐以及永續發展終於受到肯定，南榮國中丘麗英老師將代表愛女孩協會前往印度德里出席受頒。

南榮國中雖位處屏東偏鄉，但傳承自該校創辦人陳耀火校長擴展國際觀的教育理念，近40餘年持續創建國際地球村校園環境，努力推廣國際交流活動。

丘麗英老師在校方支持，曾帶領南榮國中師生參與非洲舊鞋救命募集活動、參與非洲縫製布生棉計畫、開發跨學科SDGs主題課程、國際志工交流等，推動國際教育有成，於2019年獲得教育部師鐸獎的殊榮。

丘老師表示，感謝「印度ARCedtech基金會」對南榮國中國際教育工作的肯定，這個獎項屬於所有在教育前線努力的老師與非洲志工們。未來將持續努力，累積臺灣在國際永續發展成果。

南榮國中校長張顥騰表示，教育是一個培育希望的過程，透過SDGs永續議題探索，不僅在教學中培養學生對世界探究新知的能力，更鼓勵他們主動關心社會，勇敢行動。

藉由參與此次國際會議及學術單位發表成果，足證南榮國中展現臺灣教育的成效，也激勵師生持續投入SDGs相關工作，落實培育未來世界優質公民的願景。

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