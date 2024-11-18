中華隊連勝完封古巴　超商「買一送一」霜淇淋、思樂冰吃到爽

▲慶祝中華隊連勝，四大超商再推買一送一優惠。（圖／業者提供，下同）



記者許力方／台北報導

世界12強賽中華隊提前晉級前進東京，今天（18日）在台北大巨蛋最後一役，以2比0完封古巴，拼出最佳戰績晉級，連續2場擊敗澳洲、古巴，帶著連勝氣勢前進四強。為慶祝中華隊屢獲佳績，超商也連日祭出優惠「火力全開」，感謝球迷熱情應援，7-11連日送出思樂冰買一送一，還加碼辛杯麵買一送一，全家超商則是霜淇淋買一送一大放送，萊爾富推出Hi café特大杯全品項買一送一，OK超商指定糖餅第二件6折優惠！

7-ELEVEN

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統一超商推出三大優惠，OPENPOINT會員最高回饋16%。

1.11/19至11/20全店指定商品滿120元加贈20點OPENPOINT，每會員上限200點，總上限2000萬點。

2.11/19 00:00 -11/20行動隨時取限時開賣。

CITY CAFE 濃萃美式 買2送2

CITY TEA 香鑽水果茶 買2送1

韓國農心辛香菇杯麵 買1送1

3.門市優惠活動11/19-11/20

思樂冰大杯全口味買1送1，還有限量TEAM TAIWAN周邊商品同步預購販售中。

全家

11/19 10:00至11/20 23:59推出隨買跨店取限定，霜淇淋、特濃美式/拿鐵(大杯)、旨味日式綠/古早味紅茶/四季春青茶同品項買1送1。活動品項限購組數、兌換期限，依實際購買畫面為主。

萊爾富

即日起至11月19日23:59，全門市Hi café 特大杯全品項享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。Hi café特大杯優惠的商品包含提神必備的冰熱美式咖啡（單杯原價60元）、冰熱拿鐵咖啡（單杯原價70元）、冰氣泡美式咖啡系列（檸檬/黃金柚香口味，單杯原價80元）；人氣冰風味氣泡系列（冬瓜/草莓/洛神花口味，單杯原價55元）、懷舊古早味的冰冬瓜系列（牛奶/燕麥奶，單杯原價65元），冰茶系列（柳橙百香椰果/青梅蒟蒻/荔枝蒟蒻口味，單杯原價65元）；以及冰泰式奶茶（單杯原價55元）與冰黑糖珍珠奶茶（單杯原價60元），共計16款商品均享限時任選買1送1。

OK

即日起至11/20期間：

1. 指定糖餅：第二件六折。

2. OKCAFE X 茗京萃「美聲茶飲」紫蘇茶、百草甘茶兩款飲品，每杯享應援價39元（原價 55 元）。

3. OKchoice 爆米花兩種口味任選3件只需99元。