金山吃花蟹4隻6000元！客嚇壞「以後吃龍蝦」　餐廳喊：算便宜

▲花蟹價格飆漲。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

進入秋蟹盛產季節，有民眾稱，朋友來新北市金山的餐廳吃4隻花蟹近要價6000多元，讓他驚嘆「現在海產真的有那麼貴嗎？」在臉書發文詢問當地人了解行情，引發討論。不少業者紛紛回應，現在花蟹行情不斐，6000元能吃到算是物超所值，萬里漁會也指出，近期因應捕撈受颱風影響，海蟹價格跟著供應量起伏。

有民眾日前透過臉書社團發文，「現在海產真的有那麼貴嗎？」因為他跟朋友到金山餐廳吃花蟹，4隻重3斤多，就花了6000多元，當場嚇壞，事後忍不住上網詢問金山人「只是想了解價位行情，真的這麼貴，以後就吃龍蝦或帝王蟹。」

對此，當地海鮮餐廳業者受訪時紛紛回應，現在花蟹行情確實不便宜，價格直接站上一兩90元，光是小隻花蟹就要價800至1400元，一隻一斤多重就要1566元，大隻更是不容小覷；如果餐廳賣花蟹料理還要加上營運成本、料理費，民眾吃到的4隻花蟹6000元，餐廳開價十分合理，甚至可以說是物超所值。

金山當地業者直呼，花蟹價格最近2、3年大幅上漲。萬里漁會則向媒體表示，近期因接連有颱風襲台，因應捕撈期短，海蟹供應量也受到影響，價格跟著起伏，今年萬里蟹價格每台斤50元至100元，花蟹則來到每台斤600至1000元，三點蟹每台斤450至600元。

▼萬里蟹料理。（圖／資料照）

