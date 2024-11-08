背神轎與三官大帝探金山百年古道　「半嶺訪源」祈求平安

▲「半嶺訪源」是萬金地區年度宗教慶典。（圖／翻攝自影片，以下同）

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金山除了有聞名遐邇的美味萬里蟹和衝浪勝地中角灣，當地還有著一項別具意義的文化慶典－「半嶺訪源」，不分男女老少，都能參與其盛，沿著百年古道，追溯先民的足跡，感受他們當年的篳路藍縷，最特別的是，還可以輪流肩背三官大帝等神明的神轎，一步步登上半嶺，祈求平安順遂，與一般的宗教活動截然不同。《編做編玩》小編蛇令就帶領大家深入了解這段歷史典故，以及揹竹轎的特殊體驗。

「半嶺古道」位於新北市金包里半嶺地區，昔日為金山、石門地區茶業及農作物的重要運輸要道，甚至可以翻越陽明山至士林。為了祈求平安，先民在古道旁搭建草壇祭拜天官大帝，香火鼎盛後，地方仕紳及信徒捐款獻地，興建了現在的聖德宮。聖德宮主委嚴璧山提到，「258年前，先人在金山半嶺搭草棚供奉天官大帝、五穀王、劍童等眾神明，之後移至三界壇蓋廟。幾年前為了紀念五穀王巡田水，進而發展成尋根的半嶺訪源活動，讓更多人認識這段歷史。」

▲▼「半嶺訪源」由來從紀念五穀王巡田水，進而發展成尋根活動。

萬金地區年度宗教慶典「半嶺訪源」，自活動開辦以來，每年吸引眾多信眾熱情參與，其中活動有一大特色，無論男女，皆可參與輪流肩背三官大帝等神尊的竹轎，共同感受神明的庇佑。嚴璧山解釋，信眾要背著神明走古道，傳統神轎不方便，因此改用輕便的竹轎，並且必須經過淨身儀式才能開始。竹轎不僅是神明搭乘的工具，更象徵著信眾對神明的虔誠和敬意，小編蛇令親身揹起竹轎行走後，也不禁大喊「不容易！」

▲▼無論男女信眾，每個人皆可參與背神轎。

由於天官大帝金身留在金山聖德宮，錫爐則分祀到萬里大鵬天護宮，信眾們需要一路徒步迎回開基錫爐，再換乘竹轎，輪揹步上半嶺，儘管山林古道崎嶇難行，眾人努力前行，重回半嶺界草壇，同時體會前人的艱苦。今年84歲的陳環阿嬤已連續參與5年，「每年都來求個平安，一點也不辛苦，希望小孩子乖乖長大」，她更分享，即使下雨，只要隊伍出發開始走了之後，雨就會停，彷彿受到神明的庇佑。

▲84歲的陳環阿嬤年年參與「半嶺訪源」行走，祈求平安，她說一點也不辛苦。

年輕一代也熱衷參與，來自石門的24歲羅加浲甚至還會吹奏嗩吶，伴隨隊伍前進，融入北管器樂，讓活動更增添莊嚴氣氛。他認為，活動結合了老中青三代，讓大家對在地文化產生認同感和歸屬感，也讓年輕人認識傳統廟會的文化內涵，訪源這種很單純、溯源，就是很有意義的一種宗教性質活動。

▲羅加浲認為「半嶺訪源」可以讓每個人對在地文化產生認同感和歸屬感。

▲▼2024半嶺訪源活動將於11月9日舉行，報名參加還可獲得紀念品。

嚴璧山表示，每年的半嶺訪源都很豐富熱鬧，今年更邀請學生與家長一起來同樂，健行運動，同時認識神明文化，寓教於樂，是很好又健康的活動，報名參加還可獲得平安符、斗笠、紀念毛巾、活動衣服，以及手工製作的迷你小斗笠紀念品。2024半嶺訪源活動將於11月9日舉行，想體驗這項結合歷史、文化、宗教與運動的獨特活動嗎？不妨親自前往金山，感受這份熱情與歷史的傳承！