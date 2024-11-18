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支持延長柯文哲請假　陳世軒喊「運作照常」盼黨中央挽回流失支持者

▲▼新北市議員陳世軒。（圖／陳世軒辦公室提供）

▲新北市議員陳世軒。（圖／陳世軒辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案，遭羈押禁見至2025年1月4日，但請假黨主席3個月的假單將於11月29日到期，使民眾黨18日下午召開中央委員會，通過讓柯繼續請假3個月到2025年2月28日。對此，民眾黨新北市黨部主委陳世軒表達支持，認為此決議讓外界了解黨內團結一心，不容任何人惡意分化，但也期待黨中央一步步挽回流失支持者。

陳世軒表示，自柯文哲8月底向黨中央請假三個月起，民眾黨的黨務運作便由中央緊急應變小組採決議制，至目前運行也都相當順暢，尤其是12月將登場的黨代表改選也將照常舉行。

陳世軒指出，在柯文哲請假的這段期間，對於是否繼續請假，各界有諸多的評論、揣測，企圖製造輿論風向，甚至各種議論民眾黨代理黨主席、改選主席，企圖掀起民眾黨內部衝突；民眾黨內目前沒有任何「代理黨主席」問題，儘管民眾黨不是一言堂，也要提防被有心之士興風作浪，造成內部不和諧。

陳世軒認為，民眾黨確實遭受風波衝擊，在新北黨務方面，自己也會繼續帶領新北黨部前進，並維持黨務運作，新北黨部也會透過各種在地活動，除了維繫黨員，也要跨出同溫層，為民眾黨深耕新北。

陳世軒強調，自己會以新北市議員身分，致力在市政議題上，讓市民能持續看到民眾黨在新北的表現，也期待黨中央能夠不辜負支持者的選擇，一步步挽回流失的支持者，重拾社會對民眾黨的信心。

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