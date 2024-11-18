知名廉航申請破產！股票變壁紙

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美國「精神航空」申請破產！股票變壁紙

▲▼美國廉價航空「精神航空」。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國廉價航空「精神航空」。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國廉價航空公司 精神航空 (Spirit Airlines) 宣布因長期虧損及高額債務壓力，於週一（18日）正式申請破產保護，成為自2011年美國航空後首家啟動破產程序的美國大型航空公司。

精神航空多年來面臨多重挑戰，包括疫情後成本飆升、引擎召回導致航班減少，以及與捷藍航空（JetBlue）合併計畫的失敗。今年以來，其股價暴跌超過93%，每股僅剩1.08美元。根據公司申請破產的文件，第三季獲利率較去年同期下降12個百分點，營收減少6,100萬美元，而營運成本持續上升。

為改善現金流，精神航空近期出售23架空中巴士飛機給 GA Telesis，獲得5.19億美元收入。此外，公司已裁減200名機師，並計劃於2024年1月再度縮減330名飛行員。儘管如此，分析師預期公司仍需進一步縮減規模以降低成本。

精神航空已與債權人達成預先安排的協議，包含3億美元的債務人持有融資，確保供應商及飛機出租商利益不受損害。同時，航空公司強調將持續營運，客戶仍可正常訂票。

作為廉價航空先驅，精神航空以低票價及附加費商業模式贏得價格敏感型旅客的青睞，但疫情後國際旅遊需求激增及美國市場供應過剩，導致票價下滑。公司曾嘗試提供升級座位選項以吸引更多客源，但未能挽救頹勢。

早在2022年，精神航空曾試圖與廉價航空 Frontier 合併，但因捷藍航空提出更高收購報價而改變計畫。然而，今年1月，聯邦法院以反壟斷為由阻止了捷藍航空以38億美元收購精神航空的計畫，認為合併將削弱市場競爭並推高票價。

隨著破產程序的啟動，精神航空預計短期內將從紐約證券交易所下市。未來，公司需在重整計畫中平衡債務清償與市場競爭力，以爭取恢復穩定經營的機會。
 

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