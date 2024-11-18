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烏軍等到許可了！傳數日內用美製武器遠端攻擊　俄警告：恐引發三戰

▲▼拜登11日再度口誤，在北大西洋公約組織（NATO）儀式上介紹烏克蘭總統澤倫斯基時，不小心叫成俄羅斯強人普丁。（圖／路透）

▲拜登在卸任前首度放寬烏克蘭的武器使用限制，知情人士曝烏克蘭將在近日攻擊俄國本土。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國2名官員和一名消息人士透露，拜登政府17日作出重大政策轉向，首度允許烏克蘭使用美製武器攻擊俄羅斯境內目標，而烏克蘭也已計劃在近期展開首波遠程攻擊行動。報導稱，此舉不僅是美國對俄羅斯與北韓展開軍事合作的回應，也是為烏克蘭在停火談判中創造優勢，但俄方目前已對相關決策發布嚴厲警告，聲稱這有可能引發第三次世界大戰。

據路透社報導，消息人士透露，烏克蘭可能會在首次遠程攻擊中，使用射程達306公里的美製MGM-140「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）飛彈，而這一武器將協助烏軍打擊俄羅斯境內的軍事設施。目前，烏克蘭總統澤倫斯基還未直接證實烏軍即將攻俄的計劃，但他在17日的晚間談話中表示，「這些飛彈會為自己說話」。

對於美國的政策逆轉，俄羅斯表示強烈反對，俄羅斯議員布蒂娜（Maria Butina）更在18日撂狠話，聲稱美國此舉可能會引發第三次世界大戰，呼籲美國當選總統川普上任後撤回此決定。此前，俄羅斯總統普丁曾警告，如果美國及其北約盟國協助烏克蘭用西方遠程飛彈深入俄國境內打擊目標，將被視為直接介入烏俄衝突，而俄羅斯國防部也在研究不同的應對方式。

美國國內對於拜登的政策轉向也有相當巨大分歧。一些共和黨議員批評拜登政府的行動「已經太遲了」，但同時認為這是向普丁施壓的重要一步。由於美國目前正處於政權交接之際，當選總統川普的顧問指責拜登政府在卸任前升級衝突，令人擔憂未來的戰爭走向。

路透社指出，美國此舉意在改善烏克蘭在戰場上的劣勢，尤其是在俄羅斯部隊持續取得進展之際，但大西洋理事會（Atlantic Council）分析師普利薩斯（Alex Plitsas）認為這一切可能來得太晚，對衝突的整體軌跡影響有限。

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