嚴打會員共享！美好市多入內要掃卡　員工被罵哭：刁民惡行超離譜

▲美國好市多要求顧客入內前必須掃會員卡，不料卻因此讓員工被罵哭。（圖／達志影像）

記者葉睿涵／編譯

美國好市多（Costco）最近宣布全面實施會員卡掃描政策，防止非會員進入賣場，不料卻引發消費者與員工的雙重反彈。員工們更在網路上表達對政策執行過程中遭受騷擾的不滿。

一名好市多員工在Reddit抱怨，自從公司祭出嚴格的會員卡掃描政策後，許多顧客對於必須在入口處出示會員卡感到不悅，甚至將對政策的不滿遷怒於執行的員工，導致一線員工常常被顧客辱罵、威脅甚至人身攻擊，不少人還因此被罵哭。

這名員工呼籲顧客尊重門口的員工，因為他們只是執行規定，而不是制定政策的人，也無法影響政策，「站在門口微笑的員工只是一名低階員工，我們只是在完成我們的工作，請不要這樣對待我們，或是為難我們」。

其他好市多員工也分享了類似經驗，表示自己也曾遇到顧客試圖從出口闖入賣場，並對年長員工施壓，威脅稱自己的兒子「在司法部工作」，令員工非常難辦。對此，許多網友同情員工，並呼籲公司對惡意騷擾者取消會員資格。部分顧客也表示，對員工施暴應是撤銷會員資格的正當理由。

事實上，好市多早在2023年便宣布將嚴格打擊顧客共享會員卡的行為，包括隨機在自助結帳時檢查會員卡及身份證。今年8月，公司宣布採取進一步行動，在賣場入口部署掃描設備，要求所有會員入場前掃描會員卡或QR碼，同時強調非會員須由會員陪同入內。這項措施雖提升會員身份驗證，但也帶來管理上的挑戰。