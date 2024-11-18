迎擊中國資訊戰　蔡明彥揭「主動防禦」：每週都有開會

▲國安局長蔡明彥 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國安局長蔡明彥18日赴立法院外交國防委員會報告「AI技術在資安、深偽（Deepfake）影片及錯假訊息之影響評估及因應」，並備質詢。民進黨立委洪申翰指出，目前我國仍是以被動闢謠去應對中國，提醒國安單位應思考如何化被動為主動。

洪申翰指出，中國正在打造一個共產黨主導的敘事結構，在這樣狀況下，台灣各部會都有技術性應對，但事後闢謠，並不足以去面對中國的攻勢，如果只從錯假角度去看，可能低估中共，而台灣是哪個部門主導，讓我們能以台灣為主體去做資訊的傳散？

對此，蔡明彥回答，國內是有一套機制比較主動式的去因應中國的操作，如行政院系統有這樣的機制跟平台，它是跨部會的合作。洪申翰則認為，國安局應該要有重要的角色，不是要台灣去做攻擊，但要怎麼站在戰略性的位置思考，應是國安局比較適合。

蔡明彥指出，主動防禦國安局也有，但不適合公開討論。洪申翰提醒，我們如果只是事實查核，疲於奔命，但效果有限，從過去經驗追著謠言跑，是非常不足的。

蔡明彥則透露，國安有這個專案，每週都有跨國安團隊的會議，針對重要新聞議題應處，立論該怎麼處理都有討論，但涉及機敏性無法公開來講。