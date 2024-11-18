王金平返鄉祭祖被問薄瓜瓜婚禮　僅回「未收到請帖」聚焦慎終追遠

▲相隔五年，王金平今（18）日上午赴福建漳州龍海市角美鎮白礁村祭祖。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／福建漳州報導

前立法院長王金平即將在12月正式成立「中道和平聯盟智庫」，今（18）日上午赴祖籍地福建漳州龍海市角美鎮白礁村「王氏家廟」祭祖，相較2019年返鄉規模，這次王氏宗親歡迎儀式更盛大。王金平也強調，「大家都是中華民族一份子，保有慎終追遠的文化與美德。」至於被問及是否參加薄瓜瓜婚禮，他僅回答，「是女方好友，沒有收到請帖。」

闊別五年，王金平再次返鄉祭祖，今天上午9點半從廈門前往福建漳州龍海市角美鎮白礁村祭祖，「王氏家廟」宗親一早開始準備歡迎儀式，相較上次規模更加盛大，除了鋪紅毯，特地安排長角大鼓樂隊，以及拉歡迎布條迎接王金平，內容依序是「歡迎王金平大宗長回鄉祭祖」「兩岸一家親，漳台親上加親」。

▲王氏族譜於中華民國85年12月製。（圖／記者任以芳攝）

白礁村王世家廟世饗堂已經被列為龍海市第六批市級文物保護單位，家廟裡保留王金平2019年祭祖匾額「俎豆千秋」，大堂上方懸掛許多匾額如「開閩第一家」、「舉人」、「狀元及第」、「義舉可風」，以及王金平敬題的「中國台灣立法院長」、「祖德先秋」等。

現場詳細記載族譜，台灣省高雄縣路竹鄉一甲白礁王氏族譜（摘略），製作年份出現「中華民國85年12月製」，第十一代族譜有「金平」。

大約10點多。王金平車隊抵達「王氏祖廟」，在宗親帶領下稍作休息，接著按照算好的時辰準時於上午10點27分進行祭祖儀式。王金平換上大宗長祭祀長袍，遵循古禮向祖先獻花、獻果、上香以及三鞠躬等嚴謹的儀式。

▲王金平念祭祖祝文。（圖／記者任以芳攝）

王金平特地念祭祖祝文：

維公元二〇二四年十一月十八日，歲在甲辰，序屬孟冬。台灣高雄，路竹一甲，王氏裔人，開台祖王文醫第11世孫金平偕12世明亮，跨海返鄉，攜名泉之佳釀，捧勝地之香茗，采三山之佳果，擷九嶺之蘭蕙；樹峰岳為燭，揚江河為幡，沐浴凈心，頓首跪拜，同祭我王氏始祖及諸列祖列宗之靈曰：

文明古國，禹甸龍鄉；地靈人傑，源遠流長。中華王氏，郡望八荒；盛史長載，天下名揚。琅琊王氏，裔出靈王；西周以降，名播四方。三王立國，開閩辟疆；奮發有為，史冊馨香。帝王世胄，偉業昭彰；勵精圖治，政績輝煌。雄才大略，社稷股肱；德才兼備，騰達飛黃。後昆蔚起，才高德厚；族裔振興龍舞鳳翔。追承大績，永繼遺風；前程錦繡，大道康莊。台灣流寓，記取義方，不忝餘裕，克勤克儉，肯構肯堂，以進以康，家業勃興，不落人後，磨礪以須，老壯同氣，為旺家族，為和兩岸，引領離島，掌握機遇，共築希望，同圓夢想，繼往開來，再譜新章。山嶽巍巍，江海湯湯；緬懷祖德，永矢弗忘。鞠誠以奠，伏維尚饗！

族裔 王金平 王明亮拜書

會後王金平發表談話，第一次發言全程用閩南語，由於現場有陸媒，身旁宗親特地提醒切換成國語。他先是用閩南語表示，2019年5月17日第一次回到王家祖廟祭祖，時間過得很快，一下子5年就過去了，這次有機會再次回祖廟祭祖，心裡感覺很高興，也很感恩，因為5年前回祖廟拜完祖先後，得到先祖的庇佑，回到台灣之後的發展一切都很順利，盡自己的能力為社會、為眾生打拚努力。

王金平說，「今天我們能夠有機會，再度回祖廟祭拜祖先，我們中華民族有一項美德，也是中華文化很特殊美德，我們有慎終追遠的心，來緬懷祖先。」

王金平也十分高興，再次回祖廟拜謝老祖宗，王式宗親發展淵遠流長，十分興旺，後代也很團結，光是在台灣就有三個宗祠祭拜最早的王氏宗親的老祖先。這次回到漳州白礁村祭祖，也是發揮慎終追遠的具體行動。

王金平指出，自己在高雄家裡供俸的祖先牌位籍貫寫上「福建同安」，早上或傍晚，向祖先牌位上香敬拜。家族裡有晚輩結婚，也需要向祖先牌位敬拜。家族裡如果有人過世，祭拜後的香灰，也會放進祖先的香爐裡，叫做「合爐」，一起接受後代的敬拜，這些都是中華民族特有的習俗，也是慎終追遠的表現，這樣的美德非常可貴。

王金平也強調，「大家都是中華民族的一份子，中華民族等同一個大家庭，我們非常珍惜這樣的文化和緣分，希望能共同為中華民族奉獻，努力追求更為長遠的發展和幸福安全。」

▲王金平將於12月成立「中道和平聯盟智庫」，未來兩岸論述引關注。（圖／記者任以芳攝）

由於，王金平赴陸之前舉行「中道和平聯盟智庫」成立座談會，傳出黨內有意支持參選黨主席，之後王金平安排赴大陸福建祭祖，並與台商們會面。選在兩岸緊繃敏感時機來交流，也讓外界觀望「中道和平聯盟智庫」未來在兩岸論述上是否有新突破？以及是否挑戰馬英九強調「九二共識」。

根據行程安排，王金平於今天18日上午祭祖，傍晚將與大陸國台辦主任宋濤在廈門會見。19日之後是不公開行程，王金平將在廈門參訪，與台商交流座談，之後再轉往武夷山，預計21號返台。

恰好前中共產黨重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，將於本週六23日迎娶台灣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女。祭祖後，有記者詢問是否參加薄瓜瓜婚禮？王金平第一時間表示沒有收到邀請，「我們是女方是好朋友，並沒有接到請帖。」

據了解，薄瓜瓜婚禮在新竹「The One南園人文客棧」舉行為期2天的婚宴，宴請貴賓名單也十分敏感，外傳台灣多位政壇重量級人士受邀參加，包括前總統馬英九與前行政院長王金平都有受邀，日前雙方已經各自夠過辦公室發消息否認有收到邀請函。