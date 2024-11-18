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交大學霸棄英國碩士返台養魚！獲選農業青年大使　賴清德變小助手

▲凃欣儀當選外交部2024農業青年大使殊榮，日前總統賴清德見時，賴總統還親自充當「小助手」，幫凃欣儀拿風目魚娃娃道具，聆聽凃欣儀精闢介紹虱目魚的各種部位，並忙宣傳虱目魚。（圖／翻攝自賴清德總統的threads，下同）

▲凃欣儀當選外交部2024農業青年大使殊榮，日前總統賴清德接見時，賴總統還親自充當「小助手」，幫凃欣儀拿虱目魚娃娃道具，聆聽凃欣儀精闢介紹虱目魚的各種部位，並忙宣傳虱目魚。（圖／翻攝自賴清德總統的threads，下同）

記者林東良／台南報導

交大生物科技學系第一名畢業的凃欣儀，是萊鯷生物科技公司負責人，自創「和畝水產」品牌，更當選外交部2024農業青年大使殊榮，日前總統賴清德接見時，賴總統還充當「小助手」，幫凃欣儀拿虱目魚娃娃道具，聆聽凃欣儀精闢介紹虱目魚的各種部位，並幫忙宣傳虱目魚，彰顯凃欣儀對推廣台南虱目魚料理的熱忱。

▲凃欣儀當選外交部2024農業青年大使殊榮，日前總統賴清德見時，賴總統還親自充當「小助手」，幫凃欣儀拿風目魚娃娃道具，聆聽凃欣儀精闢介紹虱目魚的各種部位，並忙宣傳虱目魚。（圖／翻攝自賴清德總統的threads，下同）

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2年多前凃欣儀放棄在英國攻讀碩士學業，返台接手台南家中養殖事業，為推廣「食魚教育」，她練就一手好刀工，透過刀子俐落處理虱目魚體，同時介紹虱目魚各部分，惟此一作法也引起部分民眾較難接受，為此她還用心找到虱目魚娃娃道具取代現場殺魚的作法，逐一拆解虱目魚道具各部位，讓外界能透徹接受認識虱目魚及可以作成的相關料理。

▲凃欣儀當選外交部2024農業青年大使殊榮，日前總統賴清德見時，賴總統還親自充當「小助手」，幫凃欣儀拿風目魚娃娃道具，聆聽凃欣儀精闢介紹虱目魚的各種部位，並忙宣傳虱目魚。（圖／翻攝自賴清德總統的threads，下同）

凃欣儀老家在台南北門，有16公頃魚塭，養殖虱目魚、鱸魚、白蝦、午仔魚等，從她曾祖父開始，凃家到凃欣儀已是養殖第四代，為推廣養殖的自家水產，凃欣儀成立萊鯷生物科技公司，由她擔任負責人，並自創「和畝水產」品牌，由於她的傑出表現，更當選外交部2024農業青年大使殊榮。

▲凃欣儀當選外交部2024農業青年大使殊榮，日前總統賴清德見時，賴總統還親自充當「小助手」，幫凃欣儀拿風目魚娃娃道具，聆聽凃欣儀精闢介紹虱目魚的各種部位，並忙宣傳虱目魚。（圖／翻攝自賴清德總統的threads，下同）

賴清德總統11月11日接見國際青年大使與農業青年大使時，凃欣儀更把握機會現場拆解虱目魚娃娃，逐一介紹台南虱目魚早餐菜色，凃欣儀的表現，有效引起曾擔任台南市長的賴清德總統的青睞，主動當起「小助手」，在旁幫忙拿虱目魚娃娃道具的零件，配合凃欣儀一一展示虱目魚各部分，包括魚腸、魚嶺、魚柳、魚皮、魚肚、魚骨等清楚解說，讓外界更透徹了解整條虱目魚都能利用的好處。2人配合默契十足，事後賴清德總統還把這段情節PO在賴清德總統的threads上，讓凃欣儀意外爆紅。

▲凃欣儀當選外交部2024農業青年大使殊榮，日前總統賴清德見時，賴總統還親自充當「小助手」，幫凃欣儀拿風目魚娃娃道具，聆聽凃欣儀精闢介紹虱目魚的各種部位，並忙宣傳虱目魚。（圖／翻攝自賴清德總統的threads，下同）

凃欣儀長期在地方推動「食魚教育」，更以自製摺紙虱目魚及虱目魚娃娃教具讓大小民眾更加認識虱目魚，甚至還為英美日澳…的外賓解說虱目魚，讓她成為一名虱目魚職人。

據了解，凃欣儀的弟弟凃松邑2024年6月從屏東科技大學水產養殖系畢業後也回到台南家鄉與姊姊一起經營魚場，凃欣儀姊弟2人，期待不斷地推廣和精進水產品質，打開屬於自己的一片天。

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