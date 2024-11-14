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屏東大仁科大「冬令養生料理研習」　越南新生暖心迎接台灣冬季

▲大仁科技大學餐旅管理系舉辦「冬令養生料理研習」 。（圖／大仁科大提供）

▲大仁科技大學餐旅管理系舉辦「冬令養生料理研習」 。（圖／大仁科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

為歡迎來自越南的40位新生並幫助他們適應台灣的冬季，大仁科技大學餐旅管理系日前舉辦了「冬令養生料理研習」。活動特別結合台灣傳統料理與養生理念，設計出一系列適合冬季的暖身料理，讓他們感受到來自校園的溫暖與關懷。

▲大仁科技大學餐旅管理系舉辦「冬令養生料理研習」 。（圖／大仁科大提供）

▲大仁科技大學餐旅管理系舉辦「冬令養生料理研習」 。（圖／大仁科大提供）

這次菜色有「紅藜肉燥飯」、「高麗菜養生雞湯」及「黑糖桂圓紅棗茶」，均為台灣傳統養生料理，富含多種健康食材。

餐旅系教師團隊詳細指導學生製作每道料理，並解說各食材的養生功效，讓學生不僅能學習台灣的飲食文化，也了解到如何通過健康飲食來適應冬季氣候。

隨後，師生們圍坐一起，享用學生親手製作的料理。教師們也獻上自己的拿手家常菜，與新生們分享溫馨的家鄉味。透過輕鬆愉快的「餐桌對話」進行交流，活動增進了師生之間的關係，也為越南新生們提供了表達心聲的機會，使他們在異鄉感受到家的溫暖。

大仁科大主秘陳立材表示，這次活動不僅是技術上的指導，更是一種文化上的交流，希望藉由台灣的養生料理，讓新生們在異地感受到學校的溫暖。未來校方將持續舉辦多元的文化活動，幫助國際學生更快融入台灣的生活，並提升他們的學習體驗。

來自越南的學生武黃詩等人表示，這次活動讓他們對台灣的冬季文化有了初步體驗，也對紅藜、桂圓等食材充滿了新鮮感。透過這樣的學習與互動，不僅獲得了養生知識，也對即將來臨的冬季充滿期待。

此次「冬令養生料理研習」成功展現了大仁科大對國際學生的關懷與支持，為台越文化交流增添了一段溫馨的篇章

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