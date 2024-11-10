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「虱目魚賣一片虧一片！」　阿堂鹹粥老闆娘：不是為了賺錢

虱目魚賣一片虧一片！阿堂鹹粥老闆娘喊「不是為了賺錢」開店目的曝▲台南美食名店「阿堂鹹粥」近年來不斷調漲售價，引起民眾熱議。（圖／擷取自Google Maps）

圖、文／CTWANT

台南美食名店「阿堂鹹粥」近年來不斷調漲售價，昔日的平民美食如今卻飆破百元，搖身一變成了高檔小吃，就有一名網友透露，近日他與老闆娘閒聊時，對方無奈表示經營鹹粥店只是為了傳承好味道，賣虱目魚幾乎是零利潤「賣一片虧一片」。貼文曝光後，網友看法相當兩極。

一名網友在PTT發文表示，阿堂鹹粥老闆娘告訴他，從菜市場進貨的一片虱目魚價格為120元、130元，但店內只賣120元，相當於賣一片虧一片，讓原PO忍不住驚呼，「原來鹹粥賣一片魚，幾乎是虧本在賣！她們經營鹹粥，就是為了傳承鹹粥的好味道而已，根本不是為了賺錢！」

PO文一出，立刻引起網友熱議，「市場的去刺虱目魚很貴，應該是暴利吧」、「代表他們真材實料！食材成本超高！」、「他還要煮還要付員工薪水，只給零售價本來就不好賺」、「阿堂就是職人精神，所以在地風評很好」、「不讓老祖宗的味道跟料理智慧絕後，真的很感人！」

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不過，也有人質疑此番說法的真偽，「這樣沒賺，那其他賣虱目魚的都在做功德？」、「台灣俗語：商人的嘴，騙人的鬼」、「曾幾何時便宜虱目魚變成貴鬆鬆的魚種，需求並沒增加但價格翻好幾倍」、「那我一片100賣給他進貨要不要？唬爛」、「賠本生意沒人做啦！傻子才相信賠錢」、「做生意哪可能去市場買零售。」

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