　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄空大攜手檢察、獄政、毒防機關簽MOU　創建柔性司法專班

▲▼高雄空大 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄空大與15個司法機關單位簽署MOU，將協力創建柔性司法專班。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市立空中大學今（18）日與高雄高分檢、臺南高分檢及獄政管理、毒防機關等共15個單位共同簽署MOU，將協力創建大南方柔性司法專班，針對南部地區之受刑人、少年受刑人、更生人、藥癮者、馨生人（指犯罪被害人）及其家屬，量身規劃一系列課程，期望引領其社會復歸，並提升就業競爭力。

高雄空大18日與高雄高分檢、臺南高分檢、高雄地檢署、橋頭地檢署、臺南地檢署、嘉義地檢署、雲林地檢署、屏東地檢署、澎湖地檢署、高雄監獄、屏東監獄、明陽中學、高雄毒防局、臺南衛生局及屏東衛生局等15個單位，共同簽署柔性司法專班合作協議書（MOU）。

校長陳月端表示，高雄空大從101學期起就開設監獄班課程，目標為受刑人提供教育機會，幫助自我成長及社會復歸。今年起更將結合大南方檢察機關、監獄管理及毒防單位，透過專班教學提升受刑人、少年受刑人、更生人、藥癮者及馨生人的就業競爭力及社會適應能力，期以發揮柔性司法的力量及大學的社會責任。

她表示，過去針對司法處遇人及馨生人提供之教育課程多為單次活動，涵蓋宣導說明會、就業輔導等內容，但未提供學分或學位課程；未來本專班將彙集現有教育課程之目標，規劃相關課程科目，為學員提供研修學分或學位的學習機會。大南方柔性司法專班初步擬定50學分課程，包括五大類：法律事務類、諮商輔導類、社會工作類、醫療照護類、就業知識及證照類，可針對不同類別學生需求量身打造其所需求的套裝課程組合，既彈性又實用。

高雄高分檢檢察長朱家崎表示，高雄空大的創舉可以把過去沒有機會接受高等教育的這些人，不論是受刑人、少年受刑人、更生人、藥癮者或馨生人及其家屬，可以自信就學，得到人生善良的指引，展現剛性司法蘊藏的聞聲救苦的柔性一面。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／北市變態警偷拍3女　被抓包是累犯免職送辦
快訊／18:05高雄桃源區規模3.8地震　6縣市有感「最大震
12強賽中華隊「第一屆陣容最完美」卻僅拿第9名！資深球迷曝關
中華投手群「有心想拚」　王建民談國際賽：需要馬上止血
幫中職球迷增飛日航班　蔡其昌認了有難度
快訊／88萬人注意！00940換股增刪15檔
快訊／郭哲敏改1億交保！錢帥君火速籌錢　新北檢：研擬是否抗告

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市又爆變態警！派出所偷拍3女警如廁　被抓包是累犯免職送辦

屏東美和高中宿舍電梯故障　19歲男學生受困40分鐘獲救

推動反詐大策略！瑞芳警深入百工百業　積極強化識詐宣導

高雄空大攜手檢察、獄政、毒防機關簽MOU　創建柔性司法專班

快訊／郭哲敏改1億交保！錢帥君火速籌錢　新北檢：研擬是否抗告

阻止非法換匯！人力業者進駐連鎖超市設店內入金機「小額匯兌」

休旅駕駛恍神右偏...撞上路旁轎車釀3傷！行車紀錄器視角曝

快訊／郭哲敏改1億交保！　錢帥君「73分鐘後」扛5千萬現金現身了

「警察叔叔不可怕」是真的！小五女童錯過公車　走進派出所求助

快訊／高鐵車廂亮刀插椅逃亡28小時　黑底男有滅證之虞遭聲押

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

《台灣尚勇》讓大巨蛋吼起來　蔡其昌「當總機」曝溝通過程

LISA「I’m a rockstar~」辣翻高雄　曾寶儀近距離喊：真的好可愛！

台日大戰台式應援全場炸裂　球迷熱血齊喊「Team Taiwan」

【台日大戰】台式應援炸裂全場！球迷熱血齊喊「Team Taiwan」#世界棒球12強賽

石英徒弟陳子強嘆「沒他就沒我」　方馨淚別「爸爸」：來世再做一家人

日韓大戰應援現場超熱血　韓球迷當主場大合唱嗨翻

北市又爆變態警！派出所偷拍3女警如廁　被抓包是累犯免職送辦

屏東美和高中宿舍電梯故障　19歲男學生受困40分鐘獲救

推動反詐大策略！瑞芳警深入百工百業　積極強化識詐宣導

高雄空大攜手檢察、獄政、毒防機關簽MOU　創建柔性司法專班

快訊／郭哲敏改1億交保！錢帥君火速籌錢　新北檢：研擬是否抗告

阻止非法換匯！人力業者進駐連鎖超市設店內入金機「小額匯兌」

休旅駕駛恍神右偏...撞上路旁轎車釀3傷！行車紀錄器視角曝

快訊／郭哲敏改1億交保！　錢帥君「73分鐘後」扛5千萬現金現身了

「警察叔叔不可怕」是真的！小五女童錯過公車　走進派出所求助

快訊／高鐵車廂亮刀插椅逃亡28小時　黑底男有滅證之虞遭聲押

6檔ETF換股開獎！　2檔調整比重超車00940

妹子求找「台北爽缺工作」　過來人曝月薪3萬職缺：1天只做10分鐘

台灣虎航發放3個月績效獎金　再發2萬元激勵金

減重也要顧肌肉！除了「高蛋白飲食」改變習慣也能延緩肌肉流失

看情蒐單「訂飲料」哽圖瘋傳　彭政閔：網友好有才！

外觀3徵兆＝膽固醇過高！醫警告：不理會恐心肌梗塞

北市又爆變態警！派出所偷拍3女警如廁　被抓包是累犯免職送辦

第40屆ABA大會開幕　逾20國金融領袖在台研商「邁向永續的未來」

上千頭「海豹屍體」沖上岸！　距聯合國氣候變遷大會僅幾英里

快訊／18:05高雄桃源區規模3.8地震　6縣市有感「最大震度3級」

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

社會熱門新聞

公車女駕駛追撞害死人！現場燦笑玩手指　稱：失憶了

董座不倫戀特助呻吟聲不斷！　藝人變「參考對象」

愛妻過馬路捲公車底亡　夫相驗「衝擊到呆掉」

獨／派出所淪偷拍片場　女警+女大生慘成影中人

公車追撞1死15傷　女駕駛不知出人命還嘻笑聊天

勞發署女分署長疑逼死職員　「把自己當皇帝」超硬背景公開

快訊／郭哲敏改1億交保！　錢帥君「73分鐘後」扛5千萬現金現身了

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

肇事女運將遭爆黑歷史　大有巴士同事回應了

獨／偷拍警藏海量私密片　女警驚知受害氣到哭了

高雄死亡車禍！女騎士遭聯結車撞上不治

即／錢帥君男友改1億元交保！6小時20分籌不出就還押

恐怖追撞！女「倒V」插進副駕　單車少年進加護

職員輕生內幕　勞發署超地獄環境曝光

更多熱門

相關新聞

崑山科大攜手成大半導體學院簽訂MOU

崑山科大攜手成大半導體學院簽訂MOU

為應對半導體產業對人才的巨大需求，11月12日崑山科技大學與國立成功大學智慧半導體及永續製造學院簽訂合作備忘錄，雙方將共同投入半導體人才培育、產學研合作及資源共享，共同為台灣培養出具備技術和實務能力的半導體專業人才，以應對全球市場對該產業日益增加的需求。

文策院攜手興富發集團與潤隆建設　打造文化影響力地基

文策院攜手興富發集團與潤隆建設　打造文化影響力地基

齊廷洹舉例「詐騙致富」助苗栗警反詐騙　

齊廷洹舉例「詐騙致富」助苗栗警反詐騙　

台南與韓國樂天巨人棒球隊簽訂MOU

台南與韓國樂天巨人棒球隊簽訂MOU

攜手搶攻韓國船舶市場　台灣東方風能+韓LS集團簽MOU

攜手搶攻韓國船舶市場　台灣東方風能+韓LS集團簽MOU

關鍵字：

高雄空大檢察獄政毒防MOU柔性司法

讀者迴響

熱門新聞

輸台灣打亂晉級計畫　韓媒批：B級先發

快訊／11級強風來了　今「全台變天」4縣市豪大雨

公車女駕駛追撞害死人！現場燦笑玩手指　稱：失憶了

董座不倫戀特助呻吟聲不斷！　藝人變「參考對象」

泰驚現無頭美人魚　疑因牙齒可避邪遭斬首

即／狂賀中華隊晉級！4大超商優惠一次看

中華隊戰古巴搬風　林家正改一壘

韓媒標題「棒球恥辱日」　評韓國淘汰

公車追撞1死15傷！乘客怒揭女駕駛黑歷史

女星曾偷吃人夫男友大器原諒　隔4年分手

愛妻過馬路捲公車底亡　夫相驗「衝擊到呆掉」

誤信台灣1弱點　韓國隊原本目標「只輸日本」

快訊／連3震！11:16花蓮近海規模4.2地震　最大震度3級

陳致遠永和開餐廳遭鄉親抵制！　端盤子當打工仔

中華隊前4名締最佳名次　4強賽21日首戰委國

更多

最夯影音

更多

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

《台灣尚勇》讓大巨蛋吼起來　蔡其昌「當總機」曝溝通過程

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面