高雄空大攜手檢察、獄政、毒防機關簽MOU　創建柔性司法專班

▲高雄空大與15個司法機關單位簽署MOU，將協力創建柔性司法專班。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市立空中大學今（18）日與高雄高分檢、臺南高分檢及獄政管理、毒防機關等共15個單位共同簽署MOU，將協力創建大南方柔性司法專班，針對南部地區之受刑人、少年受刑人、更生人、藥癮者、馨生人（指犯罪被害人）及其家屬，量身規劃一系列課程，期望引領其社會復歸，並提升就業競爭力。

高雄空大18日與高雄高分檢、臺南高分檢、高雄地檢署、橋頭地檢署、臺南地檢署、嘉義地檢署、雲林地檢署、屏東地檢署、澎湖地檢署、高雄監獄、屏東監獄、明陽中學、高雄毒防局、臺南衛生局及屏東衛生局等15個單位，共同簽署柔性司法專班合作協議書（MOU）。

校長陳月端表示，高雄空大從101學期起就開設監獄班課程，目標為受刑人提供教育機會，幫助自我成長及社會復歸。今年起更將結合大南方檢察機關、監獄管理及毒防單位，透過專班教學提升受刑人、少年受刑人、更生人、藥癮者及馨生人的就業競爭力及社會適應能力，期以發揮柔性司法的力量及大學的社會責任。

她表示，過去針對司法處遇人及馨生人提供之教育課程多為單次活動，涵蓋宣導說明會、就業輔導等內容，但未提供學分或學位課程；未來本專班將彙集現有教育課程之目標，規劃相關課程科目，為學員提供研修學分或學位的學習機會。大南方柔性司法專班初步擬定50學分課程，包括五大類：法律事務類、諮商輔導類、社會工作類、醫療照護類、就業知識及證照類，可針對不同類別學生需求量身打造其所需求的套裝課程組合，既彈性又實用。

高雄高分檢檢察長朱家崎表示，高雄空大的創舉可以把過去沒有機會接受高等教育的這些人，不論是受刑人、少年受刑人、更生人、藥癮者或馨生人及其家屬，可以自信就學，得到人生善良的指引，展現剛性司法蘊藏的聞聲救苦的柔性一面。