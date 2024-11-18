改規定了！陸羽球小將猝死142天…世界羽聯：緊急情況醫可入場

記者廖翊慈／綜合報導

大陸17歲羽球小將張志傑在印尼舉行的2024亞洲青年羽毛球錦標賽混合團體小組賽中，突然抽搐倒地，於6月30日被宣告死亡。張志傑的姊姊當時認為，弟弟倒地後，隊醫因礙於規定，無法直接入場救治。世界羽球聯盟遭受近半年的譴責後，終於決定更改規定。

▲ 張志傑在比賽中倒地。（圖／翻攝自微博）。

據《澎湃新聞》報導， 近日，世界羽聯理事會在馬來西亞吉隆坡召開會議，就部分比賽規則進行調整。

目前已經公佈的新規定中，包含了關於醫療方面的規定，例如，在懷疑出現心臟驟停，或疑似腦震盪、暈厥等緊急情況時，比賽醫生無需裁判指示，就可以直接進入賽場進行干預治療。

▲張志傑。（圖／翻攝自北京青年報）

張志傑這起悲劇中，當時現場醫療人員遲緩的入場救治速度，和低下的搶救水平，引發了外界的廣泛關注和質疑。

同時，世界羽聯所製定的醫療團隊在未經裁判允許的情況下，不得入場的規則，也引發了外界的討論。張志傑倒下之後，中國隊教練第一時間衝入賽場，但當值主裁不允許他進一步了解運動員狀況，而是等待委員會醫療團隊入場。

報導指出，如今世界羽聯修改規則，盼能有助於未來在緊急情況下，更快速地讓人員進行救治。

▲ 張志傑生前採訪。（圖／翻攝自微博）