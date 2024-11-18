智慧增能迎校慶　虎科大「農藥質譜快檢移動實驗室」首亮相

▲國立虎尾科技大學虎科大「農藥質譜快檢移動實驗室」也於校慶週對外亮相，並邀請農業部農業藥物試驗所（農藥所）殘留管制組組長黃鎮華一同開箱。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

國立虎尾科技大學今（18）日舉辦「智慧增能 虎嘯龍吟」校慶週啟動。世界印尼僑民聯誼會全球總會副主席謝佳微到場祝賀，並由印尼代表處觀光暨交通部主任伊艦軒代印尼親王K.R.A.TEJO BAGUS SUNARYO致贈其為虎科大親手打造的宮廷佩劍，肯定虎科大培育印尼青年人才有成。

虎科大校長張信良表示，虎科大致力於智慧科技人才的培育，結合全球產業趨勢，積極發展國際化學習環境，目前校內外籍生中印尼學生佔4成，為印尼學生來台攻讀學位的重要基地。此外，外籍生畢業後留台或返國，均有很好的發展，今年更有越南畢業生獲得傑出校友榮譽。

▲印尼代表處觀光暨交通部主任伊艦軒（左）代表印尼親王致贈虎科大校長張信良「克里斯劍」。（圖／記者王悉宇翻攝）

印尼代表處觀光暨交通部主任伊艦軒表示，這次特別代表印尼親王前來祝賀，並致贈虎科大印尼鑄劍工藝「克里斯劍」（Kris），此工藝為世界非物質文化遺產，象徵榮譽與傳承，希望會是虎科大今年最特別的生日禮物。

張信良指出，虎科大「農藥質譜快檢移動實驗室」也於校慶週對外亮相，並邀請農業部農業藥物試驗所（農藥所）殘留管制組組長黃鎮華一同開箱，展示農業部農藥所、農糧署與虎科大三方攜手把關農安與食安的努力與決心。

農藥所殘留管制組組長黃鎮華表示，農藥所與農糧署為了農業管理安全，開發質譜快檢技術，結合車載與資通訊科技共三項專利，含括質譜快檢AI演算法、自動萃取與無毒化學藥品研發，讓實驗室檢驗車可至產地進行農藥殘留檢驗服務，結合虎科大農檢中心、植物診療師與在地改良廠，透過醫藥檢三方服務，提高農民用藥意識、產品檢驗合格後再上市。

虎科大今年目標擴大運用AI科技來服務中部地區並持續推行永續環境的願景，此次「智慧農業微策展」也顯示學校結合智慧關鍵技術，包括「空中與地面的無人載具」、「環境控制系統與雷射除草技術」等，已漸趨成熟，未來全面應用後將能降低傳統農業的人力成本，優化農作物生產質量的目標。

現場「智慧農業微策展」也讓印尼僑民聯誼會總會副主席謝佳微眼睛為之一亮，其表示，農業在印尼為重要產業，並感謝虎科大對印尼青年人才的培育，虎科大的農業科技技術如能導入印尼，對印尼將有莫大助益。

▲印尼僑民聯誼會總會副主席謝佳微（右五）感謝虎科大對印尼青年人才的培育。（圖／記者王悉宇翻攝）