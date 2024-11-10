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習近平會印尼總統　雙方將「強化戰略合作」

▲▼習近平會印尼總統。（圖／路透社）

▲ 習近平會印尼總統。（圖／路透社）

文／中央社

中國國家主席習近平9日下午與印尼總統普拉伯沃舉行會談。根據中方的訊息，習近平表示，願與印尼展開更緊密的多邊戰略協調。普拉伯沃也說，印尼希望與中國成為更加緊密的全面戰略夥伴，構建命運共同體。

根據中國外交部發布，習近平表示，普拉伯沃（Prabowo Subianto）在今年3月當選總統後第一時間首訪中國，正式就職後又首先對中國進行國是訪問，體現出對發展中印尼關係的高度重視。

習近平還提到，要進一步完善戰略合作布局，打造政治、經濟、人文、海上、安全「五大支柱」合作。堅持高質量共建「一帶一路」，持續營運好雅萬高鐵，推進「區域綜合經濟走廊」和「兩國雙園」合作，深化全方位互利合作，更好實現融通發展，推進各自現代化。

習近平表示，中方願與印尼開展更緊密多邊戰略協調，反對單邊主義和保護主義，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，共同維護地區和平穩定。

根據中國外交部的消息，普拉伯沃表示，在當前複雜國際形勢下，印尼希望進一步強化與中國全方位戰略協作，成為更加緊密的全面戰略夥伴，構建具有地區和全球影響力的命運共同體，這將不僅造福兩國人民，也為亞洲地區更好實現和平發展營造良好環境。

普拉伯沃說，印尼願與中方繼續高質量共建「一帶一路」，完善「五大支柱」合作格局，並歡迎中國企業赴印尼投資。

普拉伯沃表示，印尼堅持獨立自主，堅持不結盟外交政策，不加入任何針對第三方的軍事同盟或「小圈子」，支持習近平提出的三大全球倡議，願與中方密切在二十國集團（G20）等多邊框架內溝通協作，為維護全球南方共同利益、促進世界多極化、推動構建人類命運共同體作出積極努力。

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