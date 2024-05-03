肯亞洪水奪188條命　上百座水壩滿到溢流！居民24小時內強制撤離

▲肯亞首都奈洛比（Nairobi）4月遭受洪水災情。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

肯亞、坦尚尼亞、蒲隆地等東非國家受暴雨影響，引發嚴重洪水、土石流災情。據最新統計，肯亞自3月份至今已有188人、90人失蹤，坦尚尼亞則有155人喪命。肯亞政府更警告，由於雨勢持續，境內178座水壩或水庫隨時有可能超過容許蓄水量而溢流，附近居民被要求在24小時內撤離。

根據BBC報導，肯亞內政部警告，這178座水體「已經滿溢或接近滿溢，可能隨時溢流，對附近居民構成高風險」。肯亞政府下令，自當地時間2日下午6時30分起，住在水庫附近以及靠近奈洛比河（Nairobi River）濕地地帶30公尺範圍內的居民，必須在24小時內撤離。

▲肯亞馬賽馬拉國家保護區受洪災影響。（圖／達志影像／美聯社）

肯亞迄今喪生的188人中，至少有50人是在睡夢中被一場襲捲麥瑪休（Mai Mahiu）附近村莊的土石流給沖走，連首都奈洛比也難逃洪災。肯亞官員預計，隨著降雨持續，未來幾天災情仍將進一步惡化。

肯亞總統魯托（William Ruto）辦公室在聲明中指出，更關鍵的是，沿海地區還可能將遭遇颶風，屆時「將引發大雨、大浪和強風，也可能影響到印度洋的海洋活動。」肯亞氣象部門表示，奈洛比預計會是受風暴影響最嚴重的地區之一。

▲肯亞中部城鎮麥瑪休（Mai Mahiu）4月30日山洪沖走50人，估計已身亡。（圖／路透）

目前不確定肯亞有多少人需要撤出家園，但內政部表示，「情況可能會變得非常糟糕，因為全國的土壤已經飽和」，並強調撤離行動不應在夜間進行，而是應該從3日早晨6時再開始，目前已為撤離者設立臨時避難所，也將在集合點提供食物和必需品。

肯亞政府由於災害因應速度緩慢而受到批評。對此，魯托則宣稱，「政府全面性的應對措施正在進行中」，還將極端天氣歸咎於全球氣候變遷。