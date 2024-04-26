東非洪水狂淹200死！數十萬人流離失所　肯亞軍隊動員救災

▲肯亞等東非國家發生洪水災情。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

東非受聖嬰現象影響，暴雨頻頻襲擊，導致肯亞、坦尚尼亞、蒲隆地等非洲國家出現洪水、土石流災情，自今年1月份以來至少有200人死亡，數十萬人流離失所，然而，降雨可能還會持續到5月。

根據路透社、BBC報導，根據肯亞紅十字會的說法，自3月以來，肯亞的洪水已造成至少45人死亡，其中10人是在22日降下的暴雨災情中罹難。首都奈洛比（Nairobi）與其他主要城市的大部分地區被洪水淹沒，迫使數千居民離開他們的家園。

▲肯亞首都奈洛比（Nairobi）居民踏足在洪水中。（圖／路透）

與此同時，肯亞南方鄰國坦尚尼亞自1月份以來因洪水死亡的人數已達155人，另有236人受傷，20萬人成為受災戶。坦尚尼亞總理馬賈利瓦（Kassim Majaliwa）表示，聖嬰現象帶來的強降雨，伴隨著強風、洪水與各地的土石流，造成人民生命、農作物、財產、基礎建設的重大損失。他警告，降雨可能會持續到5月，呼籲民眾撤離易受洪水影響的區域。

坦尚尼亞西部鄰國蒲隆地也受到暴雨影響，近10萬人口被迫流離失所。

▲肯亞軍隊25日起協助救援洪災。（圖／路透）

肯亞總統下令軍方協助救災，肯亞軍隊25日已經出動救援受災戶，且政府將啟動跨部門應變中心，以應對下周預估將超越正常值的降雨。38歲肯亞男子奧邦多（Collins Obondo）不幸在24日的洪水中失去4名家人，他站在母親住所倒塌後的房屋殘骸中對路透社表示，「我母親的鄰居的屍體就被卡在這裡，看起來像是我表姐，她抱著她的腳踝，將頭埋在她的大腿之間。」

東非在2023年底的前一次雨季遭受了創紀錄的洪水襲擊。科學家說，氣候變遷正在導致更加劇烈、更加頻繁的極端天氣事件。BBC氣象頻道專家福克斯（Chris Fawkes）解釋，東非降雨的最大驅動因素之一是印度洋偶極（Indian Ocean Dipole），指的是印度洋東西側的海面溫度差異造成的現象，當印度洋偶極與聖嬰現象同時出現時，就會造成像去年一樣的極端降雨。