台中百貨商圈車禍塞翻！騎士比倒讚...下秒自己碰撞摔車

記者許權毅／台中報導

台中市西屯區17日發生一起車禍，一名陳女騎乘機車時，不慎跟騎乘UBike的李女發生追撞，導致2人受傷。但該路段正好是百貨商圈、車流量大，一度釀回堵，有一名騎士疑似不滿車禍，對著車禍手比倒讚，結果下秒自己跟另台轎車發生碰撞，引起熱議。

▲台中市一名騎士疑似不滿車禍發生，比倒讚，結果下秒自己又車禍。（圖／YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



第六警分局說，該案為昨日13時許獲報，西屯區台灣大道接近惠中路口發生車禍，一名43歲陳女騎乘機車，要變換至內側車道時，不慎跟24歲騎乘Ubike自行車的李女發生碰撞。該案雙方當事人均無飲酒，2人都是受到輕微擦挫傷，自行就醫。

▲▼該案原本是一 輛機車跟自行車發生碰撞，造成車流回堵。（圖／記者許權毅翻攝）



而事發當下有民眾經過，發現有另名男騎士疑似不滿車禍發生，造成車流量回堵，朝著車禍位置比倒讚，結果自己疑似重心不穩，跟另台轎車發生碰撞。警方說，該案則並未接獲民眾報案。

有路過民眾將影片上傳到「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，影片曝光後，有人留言稱「老伯這麼熱情比出手勢還加碼當地陪」、「絕對值得給讚的好片」、「單手騎車出車禍算危險駕駛？」