　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北捷又爆衝突！2對情侶車廂互推叫囂　眼鏡男狂吼「叫安保」

記者張君豪、吳佩蓁／台北報導

台北捷運近來頻傳衝突事件！捷運新店線昨（17日）晚間10時33分許發生一起糾紛，2對情侶在車廂內疑似因肢體碰觸起口角，其中陳姓男子與女友不滿黃姓女子故意出腳踢人，情緒激動地喊「叫安保！」，黃女男友見狀也動手推開陳男，甚至掐住對方脖子，4人一路從車廂內吵到月台，直到保全到場才將雙方分開。警方到場後，陳男表示他因被拉扯受傷，並到轄區派出所提出傷害告訴。

▲▼捷運新店線2對情侶起衝突，從車廂一路吵到月台 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲捷運新店線2對情侶疑因肢體碰觸起衝突，從車廂一路吵到月台 。（圖／記者張君豪翻攝）

有網友在Threads發文，指捷運新店線有2對情侶在車廂內起衝突，只見影片中一名眼鏡男和女友吳女情緒激動，質疑紅衣女是故意出腳踢人，不斷大喊「叫安保！叫安保！」、「你很明顯是故意的」、「請你道歉好嗎？要不要調監視器，我們報警！」，並衝上去與對方理論，紅衣女男友則站出來推開眼鏡男，2人不斷拉扯叫囂，紅衣女則在一旁說「不要打架」，最後是其他乘客看不下去，按鈴請站長及保全把他們請下車。

警方到場後，陳男（眼鏡男）表示，黃女（紅衣女）一上車就把腳抬很高，還跟男友葉男嚷嚷著「你會怕嗎？」之後黃女抬腳時碰觸到另一名女乘客，他便上前制止黃女，陳男稱黃女疑似不滿說了幾句話，之後他在古亭站要下車時，黃女突然出腳踢他，他才上前與黃女理論。

黃女則解釋，當時她跟男友在討論運動話題，她才出腳示範給男友看，「但我們的動作可能在公眾場合太不雅了，所以就被這位先生（陳男）制止」，她坦言2人上車前有喝點酒，當下情緒有點太嗨。

▲▼捷運新店線2對情侶起衝突，從車廂一路吵到月台 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲黃女坦承上車前有喝酒，當下情緒太嗨。（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示，陳男稱於11月17日在西門站與其女友吳女搭乘新店線，在車廂內遭黃女及其男友葉男因肢體碰觸引發口角糾紛，陳男稱遭黃女踢傷，葉男則稱遭陳男拉出車廂，4人在古亭站發生拉扯，後由站長和保全到場將雙方分開。事後，陳男表示他因拉扯受傷，並至轄區派出所提出傷害告訴。

▲▼捷運新店線2對情侶起衝突，從車廂一路吵到月台 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳男（右）向警方說明衝突過程。（圖／記者張君豪翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
打爆澳洲！台南Josh「無畫面直播」破百萬　網驚：超過大巨蛋
球迷拿「道歉表」場外下跪中華隊！啦啦隊女神突闖入盯場
23歲女駕駛遭爆黑歷史　站長證實曾被投訴
23歲公車女司機遭爆「技術差、飆罵乘客」　同事回應了
23歲公車女駕駛玩手指　燦笑畫面曝光
陳建州看12強賽「啦啦隊正妹PO合照喊爽」！　網傻眼勸退：遠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高鐵男匕首插桌遭逮！保全公司突徵「武術專長」隨車員　原因曝光

2公車追撞釀1死15傷　北市開罰大都會客運、大有巴士各9萬元

北捷又爆衝突！2對情侶車廂互推叫囂　眼鏡男狂吼「叫安保」

公車追撞1死15傷！23歲女駕駛遭爆黑歷史　站長證實曾被投訴

23歲肇事女運將遭爆「技術差、飆罵乘客」　大有巴士同事回應了

宜蘭地院法官張軒豪酒駕判4個月！7年前曾肇逃　恐遭扣薪4個月

撞碎幸福家庭…公車女駕駛「現場燦笑玩手指」！事後喊：失憶了

台南地區農會總幹事A獎金1136萬　涉背信收押起訴...離譜手法曝

關渡大橋科技執法上路　首月取締506件！國庫至少進帳30萬

勞發署公務員傳遭霸凌輕生　分署長被爆惡行「沒幫拿飲料就飆罵」

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

LISA「I’m a rockstar~」辣翻高雄　曾寶儀近距離喊：真的好可愛！

《台灣尚勇》讓大巨蛋吼起來　蔡其昌「當總機」曝溝通過程

台日大戰台式應援全場炸裂　球迷熱血齊喊「Team Taiwan」

【台日大戰】台式應援炸裂全場！球迷熱血齊喊「Team Taiwan」#世界棒球12強賽

石英徒弟陳子強嘆「沒他就沒我」　方馨淚別「爸爸」：來世再做一家人

雲林車禍

高鐵男匕首插桌遭逮！保全公司突徵「武術專長」隨車員　原因曝光

2公車追撞釀1死15傷　北市開罰大都會客運、大有巴士各9萬元

北捷又爆衝突！2對情侶車廂互推叫囂　眼鏡男狂吼「叫安保」

公車追撞1死15傷！23歲女駕駛遭爆黑歷史　站長證實曾被投訴

23歲肇事女運將遭爆「技術差、飆罵乘客」　大有巴士同事回應了

宜蘭地院法官張軒豪酒駕判4個月！7年前曾肇逃　恐遭扣薪4個月

撞碎幸福家庭…公車女駕駛「現場燦笑玩手指」！事後喊：失憶了

台南地區農會總幹事A獎金1136萬　涉背信收押起訴...離譜手法曝

關渡大橋科技執法上路　首月取締506件！國庫至少進帳30萬

勞發署公務員傳遭霸凌輕生　分署長被爆惡行「沒幫拿飲料就飆罵」

高鐵男匕首插桌遭逮！保全公司突徵「武術專長」隨車員　原因曝光

「小王煮瓜」筷子纏衛生紙、肉末！衛生局稽查抓「5衛生缺失」

金正恩放話「無上限」增強核武能力！　下令做好戰爭準備

吉力吉撈3分砲炸裂　「跑回本壘1動作」網笑翻：教練進傷兵名單

趕上班門沒關好！住台老外回家見「1幕」超吃驚...網2派論戰

力領科技20日起競拍　12月10日掛牌上市

找工作電話一直響！她不解「為什麼不用信件」　過來人卻讚：超賺

日本贏球瞬間！前旅日雙投休息室開心比YA引熱議

張書豪出道尺度最大床戲！　被人「有頻率碰撞身體」真實心聲曝光

打爆澳洲！台南Josh「無畫面直播」破百萬　網驚：超過大巨蛋人數

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

社會熱門新聞

董座不倫戀特助呻吟聲不斷！　藝人變「參考對象」

愛妻過馬路捲公車底亡　夫相驗「衝擊到呆掉」

公車女駕駛追撞害死人！現場燦笑玩手指　稱：失憶了

獨／派出所淪偷拍片場　女警+女大生慘成影中人

勞發署女分署長疑逼死職員　「把自己當皇帝」超硬背景公開

公車追撞1死15傷　女駕駛不知出人命還嘻笑聊天

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

高雄死亡車禍！女騎士遭聯結車撞上不治

獨／偷拍警藏海量私密片　女警驚知受害氣到哭了

職員輕生內幕　勞發署超地獄環境曝光

恐怖追撞！女「倒V」插進副駕　單車少年進加護

勞發署霸凌音檔曝　女分署長質問：欸看口

幸福生活被撞碎！夫慟提告2司機求重判

餅店老闆躺賓士半身露車外　竟是被酒後代駕丟包

更多熱門

相關新聞

以色列空襲貝魯特南郊　真主黨向以軍基地開火

以色列空襲貝魯特南郊　真主黨向以軍基地開火

以色列今天對在貝魯特和黎巴嫩南部的真主黨據點發動一波空襲；與此同時，背後有伊朗支持的真主黨表示，他們向沿海城市海法周圍幾個以色列軍事基地開火。

不爽招手不停！高雄阿北「人肉擋公車」

不爽招手不停！高雄阿北「人肉擋公車」

女友比媽大11歲！母單男大談「差33歲姊弟戀」

女友比媽大11歲！母單男大談「差33歲姊弟戀」

哈瑪斯準備停火　但以色列沒誠意

哈瑪斯準備停火　但以色列沒誠意

中捷砍人兇嫌法院裁定繼續延押

中捷砍人兇嫌法院裁定繼續延押

關鍵字：

捷運衝突情侶糾紛肢體碰觸

讀者迴響

熱門新聞

輸台灣打亂晉級計畫　韓媒批：B級先發

快訊／11級強風來了　今「全台變天」4縣市豪大雨

即／狂賀中華隊晉級！4大超商優惠一次看

泰驚現無頭美人魚　疑因牙齒可避邪遭斬首

韓媒標題「棒球恥辱日」　評韓國淘汰

董座不倫戀特助呻吟聲不斷！　藝人變「參考對象」

女星曾偷吃人夫男友大器原諒　隔4年分手

公車追撞1死15傷！乘客怒揭女駕駛黑歷史

中華隊前4名締最佳名次　4強賽21日首戰委國

陳致遠永和開餐廳遭鄉親抵制！　端盤子當打工仔

愛妻過馬路捲公車底亡　夫相驗「衝擊到呆掉」

快訊／連3震！11:16花蓮近海規模4.2地震　最大震度3級

快訊／10級強風要來了　全台變天「下最大」地區曝

誤信台灣1弱點　韓國隊原本目標「只輸日本」

麥當勞錯貼公告新品意外曝光！業者回應

更多

最夯影音

更多

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

LISA「I’m a rockstar~」辣翻高雄　曾寶儀近距離喊：真的好可愛！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面