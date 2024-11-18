北捷又爆衝突！2對情侶車廂互推叫囂　眼鏡男狂吼「叫安保」

記者張君豪、吳佩蓁／台北報導

台北捷運近來頻傳衝突事件！捷運新店線昨（17日）晚間10時33分許發生一起糾紛，2對情侶在車廂內疑似因肢體碰觸起口角，其中陳姓男子與女友不滿黃姓女子故意出腳踢人，情緒激動地喊「叫安保！」，黃女男友見狀也動手推開陳男，甚至掐住對方脖子，4人一路從車廂內吵到月台，直到保全到場才將雙方分開。警方到場後，陳男表示他因被拉扯受傷，並到轄區派出所提出傷害告訴。

▲捷運新店線2對情侶疑因肢體碰觸起衝突，從車廂一路吵到月台 。（圖／記者張君豪翻攝）

有網友在Threads發文，指捷運新店線有2對情侶在車廂內起衝突，只見影片中一名眼鏡男和女友吳女情緒激動，質疑紅衣女是故意出腳踢人，不斷大喊「叫安保！叫安保！」、「你很明顯是故意的」、「請你道歉好嗎？要不要調監視器，我們報警！」，並衝上去與對方理論，紅衣女男友則站出來推開眼鏡男，2人不斷拉扯叫囂，紅衣女則在一旁說「不要打架」，最後是其他乘客看不下去，按鈴請站長及保全把他們請下車。

警方到場後，陳男（眼鏡男）表示，黃女（紅衣女）一上車就把腳抬很高，還跟男友葉男嚷嚷著「你會怕嗎？」之後黃女抬腳時碰觸到另一名女乘客，他便上前制止黃女，陳男稱黃女疑似不滿說了幾句話，之後他在古亭站要下車時，黃女突然出腳踢他，他才上前與黃女理論。

黃女則解釋，當時她跟男友在討論運動話題，她才出腳示範給男友看，「但我們的動作可能在公眾場合太不雅了，所以就被這位先生（陳男）制止」，她坦言2人上車前有喝點酒，當下情緒有點太嗨。

▲黃女坦承上車前有喝酒，當下情緒太嗨。（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示，陳男稱於11月17日在西門站與其女友吳女搭乘新店線，在車廂內遭黃女及其男友葉男因肢體碰觸引發口角糾紛，陳男稱遭黃女踢傷，葉男則稱遭陳男拉出車廂，4人在古亭站發生拉扯，後由站長和保全到場將雙方分開。事後，陳男表示他因拉扯受傷，並至轄區派出所提出傷害告訴。

▲陳男（右）向警方說明衝突過程。（圖／記者張君豪翻攝）