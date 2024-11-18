公車追撞1死15傷！23歲女駕駛遭爆黑歷史　站長證實曾被投訴

▲台北喜來登飯店旁發生嚴重車禍，造成1死15傷。（圖／記者黃彥傑攝）

記者劉人豪／台北報導

大有巴士23歲謝姓女駕駛，17日在行經台北市中正區忠孝東路一段、喜來登飯店旁時，疑似未注意到前方大都會客運在斑馬線停讓行人，從後方追撞，造成1死15傷。對此，舊莊站站長表示，已先將謝女停派，後續怎麼處分則看公司規定，賠償部分也會請保險公司處理。

警方調查，車禍發生原因是一輛大都會49路公車在路口要右轉等候行人通過時，遭後方大有巴士212路公車追撞，導致大都會公車被推撞輾過50歲林姓女行人後，又撞向對向計程車，這起車禍造成1死15傷，包括7名泰國籍遊客（3男4女），8名本國籍乘客（3男5女），台北地檢署17日晚間複訊大都會客運54歲陳姓男駕駛、大有巴士23歲謝姓女駕駛後，分別裁定陳男10萬元、謝女30萬元交保。



大有巴士舊莊站站長指出，發生不幸事故後，已先將謝女停派，後續怎麼處分，公司有一定流程，賠償部分會請保險公司處理，大有巴士公司也會幫忙，相信會給死者家屬以及受傷民眾一個滿意的處理。

▲舊莊站站長表示，已先將謝女停派，後續怎麼處分則看公司規定。（圖／記者黃彥傑攝）

至於事發當下的行車紀錄器，站長表示警方有調閱，公司保全處也有檔案，至於事發原因是人為還是機械問題，站長說公司車輛都有定期保養，有問題都會去維修廠，事情是怎麼發生，只由謝女說明，謝女雖說對案發過程沒印象，但可能是車禍後緊張所導致，一時沒辦法想起來。

另外有網友在臉書社團「我是萬華人」發文分享，稱曾搭過肇事的大有巴士女駕駛的公車，說謝女的技術一開始連靠站都靠不好，後來有慢慢的進步；另有網友說，只要有摩托車或車子靠到謝女所走的路線，謝女就會失控大罵，甚至只要有乘客沒按鈴要下車，她也會怒嗆對方；或是看到有其他乘客下車前故意走前門跟謝女對罵，謝女回嗆「去投訴啊」

對此，站長表示過去的確有接到乘客投訴謝女，都有經過調閱監視器，看是謝女還是乘客的問題，如果是謝女的錯就會做處分，至於網友提到謝女過於年輕跟新手差不多，站長指出公司只看是否有職業大客車駕照，也有經過考核後才會上路，若是認為謝女過於年輕就能拿到職業大客車駕照的話，那應該是監理所的問題。