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快訊／麥當勞連7年漲價！18款超值全餐最多漲3元　最新價格表出爐

▲▼全球麥當勞都有賣的「5大品項」。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞宣布漲價。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

荷包再縮水！台灣麥當勞宣布將於11月20日凌晨0時起調整部分產品價格，其中，18款主餐價格最多調漲3元、14項早餐主餐調漲2元，部分飲料、點心則調升2至3元，整體平均漲幅2.4%。

▲▼麥當勞喊漲。（圖／業者提供）

▲麥當勞價格調整表一次看。（圖／業者提供）※點圖放大

台灣麥當勞考量整體營運策略，宣布將自11月20日凌晨零時起調整部分產品價格，其中18項超值全餐主餐單點價格調升2至3元，包括大麥克、勁辣雞腿堡、雙層牛肉吉事堡通通變貴，14項早餐主餐單點價格調升2元，配餐價格皆維持不變。

點心類如麥克雞塊（4塊）、玉米湯（小）、蛋捲冰淇淋（大）、蘋果派調升2元；麥脆雞腿（1塊）、漢堡及吉事漢堡調升3元；飲料部分41元（含）以上飲品調升2元；而買任一法點搭配McCafé飲品，調降6至8元。

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲必勝客8口味比薩近日宣布漲價。（圖／業者提供）

另外，必勝客近日也被發現悄悄漲價，人氣口味比薩最高漲40元，業者證實因全球通膨導致原物料、食材、人力及油電等成本波動，經審慎評估後調整部分商品價格，其中，8成以上產品價格維持不變，整體平均調幅為2.5%。

漲價比薩品項包括和風章魚燒、海鮮、鐵板雙牛、韓式泡菜燒肉、哈辣墨西哥、彩蔬鮮菇、雙拼比薩-海陸總動員、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福等口味皆變貴，依照比薩大小漲幅5至40元；雙拼-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福小比薩、雙拼-海陸總動員小比薩、熱帶鳳梨海鮮總匯小比薩則調降30元。

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