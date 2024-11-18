麥當勞APP周年慶優惠限時開跑！9夯品買1送1、麥脆雞免費送

▲麥當勞祭出APP周年慶優惠。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「麥當勞」祭出限時2周APP限定周年慶優惠，包括「9大夯品買1送1」，還有麥脆雞腿、麥克雞塊免費送等好康，最高現省2772元，首波優惠即日起開跑，提醒優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。

●門市（使用期限：即日起至11月24日）

1. 單點大薯買1送1

2. 單點4塊麥克雞塊（原味／椒麻）買1送1

3. 單點勁辣香雞翅（1份2塊）買1送1

4. 單點薯餅買1送1（早餐限定）

5. 單點中杯可樂（含zero）／雪碧買1送1

6. 單點經典那堤（冰／熱）買1送1

7. 單點中杯檸檬風味紅茶（冰）買1送1

8. 單點經典美式（冰／熱）買1送1

9. 單點中杯無糖紅茶／綠茶（冰）買1送1

10. 買超值全餐送小杯玉米湯（6塊麥克雞塊）

11. 2份豬肉滿福堡加蛋+4塊原味麥克雞塊+2份薯餅+2杯38元飲品特價179元

12. 買麥脆雞腿分享盒（原味／辣味）現折50元

●門市平日限定（使用期限：即日起至11月22日）

1. 買指定超值全餐送4塊原味麥克雞塊（大麥克）

2. 買指定超值全餐送麥脆雞腿原味／辣味1塊（雙層牛肉吉事堡）

3. 買超值全餐送小薯（勁辣雞腿堡）

4. 買滿福系列套餐送4塊原味麥克雞塊

5. 買蛋堡系列套餐送4塊原味麥克雞塊

●得來速平日限定（使用期限：即日起至11月22日）

1. 買指定超值全餐送4塊原味麥克雞塊（大麥克）

●門市限定（使用期限：11月20日起至11月22日）

1. 買129超省餐送蘋果派

●門市周末限定（使用期限：11月23日起至11月24日）

1. 買指定超值全餐送4塊原味麥克雞塊（大麥克）

2. 買指定超值全餐送麥脆雞腿原味／辣味1塊（雙層牛肉吉事堡）

3. 買指定超值全餐送小薯（勁辣雞腿堡）

4. 買129超省餐送蘋果派

5. 買滿福系列套餐送4塊原味麥克雞塊

6. 買蛋堡系列套餐送4塊原味麥克雞塊

●得來速周末限定（使用期限：11月23日起至11月24日）

1. 買指定超值全餐送4塊原味麥克雞塊（大麥克）

▲漢堡王至11月21日前也推出一系列組合優惠。（示意圖／業者提供）

另外，漢堡王至11月21日前也祭出一系列組合優惠，有「雙堡最低99元起」、「點心組合59元起」等；11月18日則還有「安格斯系列雙堡6折」好康，只要174元就可以吃到2顆漢堡，數量有限、售完為止，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店不適用此優惠。

●雙堡餐、點心組合優惠（使用期限：即日起至11月21日）

1. 雙層華堡+美式花生雙層脆雞堡199元

2. 原味華堡+辣味華堡189元

3. 火烤雞腿培根堡+田園烤牛堡111元

4. 經典脆雞堡+單犇牛肉堡99元

5. 10塊雞塊+6塊雞塊99元

6. 大份洋蔥圈+小份洋蔥圈59元

7. 大份薯條+小份薯條59元

8. 大份辣薯球+小份辣薯球59元

●安格斯系列雙堡6折優惠（使用期限：11月18日）

1. 勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡、花生安格斯牛肉堡3款任選2堡174元