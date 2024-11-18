　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

狂賀中華隊挺進4強！達美樂「買1送2」爽吃2周　披薩32口味任選

▲▼達美樂祭出外帶大披薩199元優惠、懂吃懂吃抽獎網路活動。（圖／業者提供）

▲歡慶中華隊前進東京，達美樂祭出買1送2優惠。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

2024年世界棒球12強賽中華隊擊敗澳洲，順利搶下4強門票準備前進東京再戰。為歡慶中華隊順利晉級，速食品牌「達美樂」祭出「買1送2」超殺優惠，披薩有32種口味任選，即日起連2周開跑。

狂賀中華隊晉級4強，達美樂即日起至12月1日推「外帶買大披薩送大披薩再送大可樂（1.25L）」限定優惠，「買1送2」的超殺好康肯定要收，且披薩開放32種口味任選，包括最新聯名起家雞的韓式年糕、頂級洋釀辣雞，還有人氣黃金龍蝦沙拉、招牌海鮮四喜等通通有，以價低者為贈送品項。

▲▼肯德基應援優惠一次看。（圖／業者提供）

▲▼肯德基應援優惠一次看。

▲▼肯德基應援優惠一次看。（圖／業者提供）

另外，肯德基即日起也推出超氣派應援神器「派對歡聚盒」，內含咔拉脆雞x4+上校雞塊x4+香酥脆薯中份x1+原味蛋撻x2+隨機沾醬x3，其中，沾醬口味有薄荷巧克力醬、芥末醬、黑糖醋醬、綠女神醬及番茄咖哩醬，5種醬隨機贈送，送完改送QQ球，並以限定加油長盒盛裝，輕鬆就能帶著走，原價499元，特價359元。

還有9大優惠組合，包括2款個人獨享餐、2款雙人分享餐、1款多人歡聚餐最低下殺58折起，以及網路預訂限定「雙色轉轉QQ球」、「中杯飲料」可享買1送1，PK雙饗卡APP限定2大組合餐5折起，即日起至11月24日限時開跑。

【你可能也想看】

►麥當勞錯貼公告「限定新品」意外曝光！業者：敬請期待
►獨／必勝客悄悄漲價了！8款比薩最多貴40元
►開賣2周就完售！漢堡王「捲捲德腸堡」回來了　3口味一次吃

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／派出所淪「創意私房」片場　女警+女大生成影中人
快訊／11:59台南「極淺層地震」　最大震度4級
LIVE／中華隊闖4強！韓輸台日挨轟「B級先發」　撞碎幸福家
飛東京機票大漲！　自由行全數搶光
誤信台灣打者1弱點！　韓國原本目標「只輸日本」
「中華隊關鍵1人」球迷喊猛：鬼神配球都知道
快訊／連3震！11:16規模4.2地震　最大震度3級
目睹愛妻慘死公車輪下　夫慟提告2司機「求重判」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

狂賀中華隊挺進4強！達美樂「買1送2」爽吃2周　披薩32口味任選

麥當勞APP周年慶優惠限時開跑！9夯品買1送1、麥脆雞免費送

麥當勞錯貼公告「限定新品」意外曝光！業者：敬請期待

楓糖鬆餅堡開賣5天搶翻！麥當勞：絕大部分餐廳已售罄

開賣2周就完售！漢堡王「捲捲德腸堡」回來了　3口味一次吃

日本「木村拓哉襪」台灣也買得到！全家720店27款時尚品開賣

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

LISA「I’m a rockstar~」辣翻高雄　曾寶儀近距離喊：真的好可愛！

台日大戰台式應援全場炸裂　球迷熱血齊喊「Team Taiwan」

《台灣尚勇》讓大巨蛋吼起來　蔡其昌「當總機」曝溝通過程

【台日大戰】台式應援炸裂全場！球迷熱血齊喊「Team Taiwan」#世界棒球12強賽

石英徒弟陳子強嘆「沒他就沒我」　方馨淚別「爸爸」：來世再做一家人

雲林車禍

狂賀中華隊挺進4強！達美樂「買1送2」爽吃2周　披薩32口味任選

麥當勞APP周年慶優惠限時開跑！9夯品買1送1、麥脆雞免費送

麥當勞錯貼公告「限定新品」意外曝光！業者：敬請期待

楓糖鬆餅堡開賣5天搶翻！麥當勞：絕大部分餐廳已售罄

開賣2周就完售！漢堡王「捲捲德腸堡」回來了　3口味一次吃

日本「木村拓哉襪」台灣也買得到！全家720店27款時尚品開賣

宇宙夢想家又補強！　208公分炮塔帕奇爾加盟

消防車出勤救人左轉遭撞！直行小貨車沒禮讓...整個車頭扁了

南韓氣球空投巧克力派　金與正怒轟「垃圾」：忍耐是有極限的

周三選罷法再闖關！國民黨批門檻不合理　喊話綠營「回頭是岸」

「簡報必修課」廣告瘋傳　葉丙成：擔任公職前賣的舊課程　

驚悚畫面曝！遊覽車失控逆撞　23歲女騎士「瞬間移動」逃死劫

女子與婆婆互毆！2月兒不慎被「摔成顱內出血」…還遭遺棄

中俄東線天然氣管道全線完工　對陸出口量有望破紀錄

包開箱／宋慧喬曬FENDI Peekaboo Soft！全新柔軟觸感、微笑曲線超優雅

快訊／11:59台南市麻豆區規模3.8「極淺層地震」　最大震度4級

消費熱門新聞

麥當勞錯貼公告新品意外曝光！業者回應

麥當勞APP周年慶優惠限時開跑！

漢堡王超人氣「捲捲德腸堡」回歸

2024 UniBread烘焙王決賽揭曉！

韓星搶先試喝燦笑「要瘋掉了」！

應援中華隊！超商咖啡買2送2、零食買1送1

日本名店主廚監製「巧克力杯子蛋糕」全臺7-11療癒開賣

健康早餐快速上桌！人氣網紅大口吃不怕變「XL」

摩斯最新3款期間限定漢堡開吃！

楓糖鬆餅堡開賣5天搶翻！麥當勞：絕大部分餐廳已售罄

日本「木村拓哉襪」台灣也買得到

7-11北部首間寶可夢主題店！伊布燈箱超萌

賀中華隊贏南韓！BHC炸雞買1送1限時3天搶

SUBWAY冬季限定起司香蒜系列新上市

更多熱門

相關新聞

手搖飲連2周3大飲品任選第2杯半價

手搖飲連2周3大飲品任選第2杯半價

今年9月插旗東區的全新手搖品牌「青山-青茶專業製作」，主打4款高山青茶，並推出多款獨創配料，累積不小人氣，今年底也預計再開2家門市。業者首度公開「必喝飲品TOP3」，並祭出限時2周「第2杯半價」優惠，即日起於全門市開喝。

「中華隊關鍵1人」貢獻太多　球迷讚：鬼神配球都知道

「中華隊關鍵1人」貢獻太多　球迷讚：鬼神配球都知道

12強掀「棒球比賽」免課娛樂稅　財長：修法授權地方政府決定

12強掀「棒球比賽」免課娛樂稅　財長：修法授權地方政府決定

第一次進中華隊「就被封最強拆彈專家」　球迷被圈粉

第一次進中華隊「就被封最強拆彈專家」　球迷被圈粉

中華隊哪一轟印象最深刻？球迷喊「陳晨威滿貫砲」

中華隊哪一轟印象最深刻？球迷喊「陳晨威滿貫砲」

關鍵字：

美食情報美食雲達美樂肯德基買1送2中華隊東京世界棒球12強賽

讀者迴響

熱門新聞

快訊／11級強風來了　今「全台變天」4縣市豪大雨

即／狂賀中華隊晉級！4大超商優惠一次看

韓媒標題「棒球恥辱日」　評韓國淘汰

泰驚現無頭美人魚　疑因牙齒可避邪遭斬首

輸台灣打亂晉級計畫　韓媒批：B級先發

女星曾偷吃人夫男友大器原諒　隔4年分手

中華隊前4名締最佳名次　4強賽21日首戰委國

陳致遠永和開餐廳遭鄉親抵制！　端盤子當打工仔

快訊／10級強風要來了　全台變天「下最大」地區曝

中華隊提前晉級　預賽終戰黃子鵬對古巴

台球迷「賽後1舉動」感動日本記者！

麥當勞錯貼公告新品意外曝光！業者回應

嘎妹罹「子宮頸癌前病變」哭了！　後悔嘆：還有好多想做的事

公車追撞1死15傷！乘客怒揭女駕駛黑歷史

孫生被問為何不跟媽同住嘆：很可怕

更多

最夯影音

更多

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

LISA「I’m a rockstar~」辣翻高雄　曾寶儀近距離喊：真的好可愛！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面