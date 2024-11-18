狂賀中華隊挺進4強！達美樂「買1送2」爽吃2周　披薩32口味任選

▲歡慶中華隊前進東京，達美樂祭出買1送2優惠。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

2024年世界棒球12強賽中華隊擊敗澳洲，順利搶下4強門票準備前進東京再戰。為歡慶中華隊順利晉級，速食品牌「達美樂」祭出「買1送2」超殺優惠，披薩有32種口味任選，即日起連2周開跑。

狂賀中華隊晉級4強，達美樂即日起至12月1日推「外帶買大披薩送大披薩再送大可樂（1.25L）」限定優惠，「買1送2」的超殺好康肯定要收，且披薩開放32種口味任選，包括最新聯名起家雞的韓式年糕、頂級洋釀辣雞，還有人氣黃金龍蝦沙拉、招牌海鮮四喜等通通有，以價低者為贈送品項。

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另外，肯德基即日起也推出超氣派應援神器「派對歡聚盒」，內含咔拉脆雞x4+上校雞塊x4+香酥脆薯中份x1+原味蛋撻x2+隨機沾醬x3，其中，沾醬口味有薄荷巧克力醬、芥末醬、黑糖醋醬、綠女神醬及番茄咖哩醬，5種醬隨機贈送，送完改送QQ球，並以限定加油長盒盛裝，輕鬆就能帶著走，原價499元，特價359元。

還有9大優惠組合，包括2款個人獨享餐、2款雙人分享餐、1款多人歡聚餐最低下殺58折起，以及網路預訂限定「雙色轉轉QQ球」、「中杯飲料」可享買1送1，PK雙饗卡APP限定2大組合餐5折起，即日起至11月24日限時開跑。