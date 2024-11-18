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上百律師抗議修憲訴法　翁曉玲再戰：你們拿多少民進黨標案？　

▲▼國民黨團召開 反惡罷 要修法 求公平 顧正義 記者會 林思銘 許宇甄 翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委翁曉玲提案修《憲法訴訟法》，提高憲法法庭的裁判的門檻，但引發律師界不滿，153名律師抗議，16日上街反修法。翁曉玲今（18日）反譏，大家可以到政府採購網搜一下，看一下這些律師們過去拿多少標案？自己沒什麼特別意思，只是建議大家想想，台灣律師事務所不勝枚舉，為何政府標案都集中在少數律師事務所上？他們跟民進黨的關係是什麼？

對於修憲法訴訟法被民進黨立委沈伯洋批評是藍白「滅台計畫」，意圖癱瘓憲法法庭，翁曉玲說，「沈伯洋的發言我向來不太在意，他有他自己的一套很奇怪的邏輯」，到底是誰在滅台？今天民進黨的所作所為都是在危害中華民國的現狀，國民黨的提案都是對民主負責，對自由人權、對建立好的國家制度負責。

翁曉玲認為，健全憲法法庭的制度，不希望3位大法官就能宣告死刑違憲，不願意3位大法官就駁回人民的釋憲案，這樣的做法有什麼不對？那群上街反對修憲訴法的律師，看到大法官做出實質廢死釋憲案的時候，有出來抗議嗎？真的有在乎人權嗎？真的在乎民主法治嗎？「尊重他們上街表達意見的權利，但我們所堅持對於民主法治價值的信念是不會被動搖的。」

國民黨團書記長林思銘補充，每個政黨都有他們的中心思想，基進黨的中心思想非常明顯，藍綠白都有自己基本的政治路線，每一個政黨基於憲法架構下都有堅持自己言論、思想自由這樣的基本權利，若連這樣的基本權利，對思想、言論自由的表達，都可以講成是違反國安法、台灣何時變成專制獨裁的國家？我們的基本權利不能表達嗎？動輒對立委行使修法的職權來提告，這真的是反民主的表現。

林思銘批評，修憲法訴訟法部分，是對於憲法法庭的組織及裁判，必須由多數多元的意見來決定憲法的解釋，憲法是多麼的神聖，是所有法律的最高指導原則，若少數大法官就能決定憲法的裁判，這是何等的危險？民主就是多數決，若3位大法官就能決定憲判，這符合民主的原則嗎？國民黨是依照民主的原則來修法，卻被操作成要癱瘓憲法法庭。
 

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