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遭基進黨告發違反國安法　翁曉玲怒：你們無法無天！是違憲政黨

▲▼國民黨團召開 反惡罷 要修法 求公平 顧正義 記者會 林思銘 許宇甄 翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台灣基進黨認為國民黨立委翁曉玲自稱是中國人，與欲刪除「吳斯懷條款」涉及違法，今（18日）赴高檢署告發翁曉玲違反國安法第2條及第7條，並怒嗆國民黨黨主席朱立倫，不開除翁曉玲的黨籍就是支持她的主張。翁曉玲稍早對此回擊，台灣基進黨綱稱要消滅中華民國、打倒國民黨，他們這樣的行為已經構成憲法上的違憲政黨，地檢署該去偵辦了。

台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺與台南黨部執行長吳依潔，今日上午赴高檢署告發翁曉玲涉嫌違反《國安法》，並嗆朱立倫，若不認同翁曉玲主張「我們都是中國人、退將可以參加中國統戰活動」等，應直接開除黨籍，否則就是默認翁曉玲的各種提案，是在執行國民黨黨意。

翁曉玲受訪時則批，台灣基進黨綱主要目標，就是要消滅中華民國、打倒國民黨，這樣政黨違反中華民國存在，還破壞自由民主秩序。

翁曉玲進一步呼籲，地檢署應該去調查、偵查基進黨，是否有構成《憲法》構成政黨條件，基進黨今天告發自己，稱自己有不當言論提案妨害國家安全，「請問證據在哪裡？台灣基進黨是無法無天的政黨，企圖透過訴訟威脅立委，讓立委不敢提出法案、發表意見，真的非常惡劣惡質！」

翁曉玲認為，基進黨行為已經是破壞中華民國的存在，已經構成《憲法》上違憲政黨，內政部應該比照偵辦統促黨的作為，去了解台灣基進過去期間，設立目的行為，是否違反政黨法、憲法相關規定。

國民黨團書記長林思銘也補充，每個政黨基於憲法架構下，都有堅持自己言論自由、思想自由的基本權益，「如果說連基本權利，言論自由、思想自由表達，都要講說違反國安法，台灣何時變成專制獨裁國家？」基進黨動輒對立委行使職權、修法來提告，就是「反民主」表現。
 

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