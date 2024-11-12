Novavax「JN.1疫苗」恐無望年底開打！羅一鈞曝最新調貨狀況

▲疾管署副署長羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

嚴防冬季再一波新冠疫情，新版JN.1疫苗已於10月開打，目前疾管署僅提供莫德納一家廠牌，統計顯示累積接種109.1萬人次，超過去年同期2.4倍，打氣情況不錯。有些人在觀望等待非mRNA疫苗的Novavax，疾管署原規劃採購50萬劑年底開打，但副署長羅一鈞今（12）日說明，因為原廠貨源不足，年底到貨可能性低，正持續接洽，希望明年春節前可以開打。

今年秋冬公費疫苗「左流右新」流感、新冠疫苗10月1日同步開打，疾管署統計，截至11月11日止，公費流感疫苗接種數約465.8萬人次（疫苗使用率約72.4%），剩餘177.9萬劑；新冠疫苗則持續高於去年，已累計接種109.1萬人次，為去年同期(45.7萬)2.4倍。

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▲莫德納的新冠JN.1疫苗，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

公費新冠JN.1疫苗廠牌目前僅莫德納，屬於mRNA疫苗，總計採購500萬劑提供滿6個月以上民眾使用。然而有些人對mRNA新技術有所疑慮，會希望接種如Novavax等次單位蛋白疫苗。疾管署長莊人祥日前說明，Novavax先前是使用緊急使用授權（EUA）通過，EUA已經過期，所以要重新送藥證審查。

羅一鈞今日公布最新進度，Novavax的新冠疫苗已經通過XBB疫苗藥證，正進入變更為JN.1藥證的流程；不過，在接洽後續採購時，原廠表示貨源不足需要整貨、調貨，對方一度想要提供一批原提供給歐洲國家的疫苗，但涉及重複貼標還要更改到期日，不符食藥署規定，得要另外尋覓貨源。也因此，Novavax的JN.1疫苗年底到貨開打的可能性相當低，現在還在持續接洽廠商，希望在明年春節之前開打。

莊人祥日前表示，新冠、流感疫情通常在12月底、明年1月初會是新一波高峰期的開始。疾管署今日也提到，隨著時序入冬，已進入呼吸道病毒活躍時期，呼籲尚未接種流感和新冠疫苗的長者及幼兒仍應儘速完成疫苗接種，以獲保護力，降低感染後發生重症和死亡風險。