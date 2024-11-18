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一票人喊猛「中華隊關鍵1人」貢獻太多　球迷讚：鬼神配球都知道

▲中華隊捕手林家正。（圖／記者林敬旻攝）

▲主戰捕手林家正引導投手能力出色。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

原本陣容不被看好的中華隊，締造奇蹟闖進4強賽，歸功於隊員們的超強凝聚力，任何細節都是致勝關鍵。一名網友大讚「林家正捕手太猛了」，任何鬼神配球，就連「12壘有人後連續三振三位，完全都知道打者在想什麼，看到我心臟沒力，太強了！」

「頭腦真的很重要！」一名網友在Threads直呼看了中華隊贏球有夠熱血沸騰，尤其讚嘆林家正「什麼鬼神配球，1、2壘有人後連續三振三位，完全都知道打者在想什麼，看到我心臟沒力，太強了！」

無獨有偶，另一位資深球迷也崇拜直呼，「我只能說這次可以前進日本，林家正的蹲捕真的貢獻太多太多了，一日球迷肯定看不出來！」

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底下網友也紛紛回應，「不得不說，現在才知道捕手的重要性！今年大家都很團結，球迷的吶喊聲也是團結的一部分，而這些球員都很珍惜每一位球迷的吶喊，才打出感動的每一場」、「光配球就有夠舒服」、「他是定海神針」、「好幾次的配球，都完全出乎打者意料之外很厲害還有很大膽，當然投手的球質還有能夠配合的控球也很重要，這批中職的年輕投手都很有實力和潛力」、「心靈捕手太強大了」、「我還有看到他直接封殺2壘，3OUT...太神了」。

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