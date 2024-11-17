　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普國防部長遭控性侵！他反咬對方「主動挑逗」卻被爆：偷付封口費

▲▼川普提名福斯新聞前主持人赫格塞斯（左，Pete Hegseth）出任國防部長。（圖／路透）

▲川普提名福斯新聞前主持人赫格塞斯（左）出任國防部長，不料後者卻被捲入性侵風波。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國當選總統川普此前提名福斯新聞主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）出任國防部長，不料這名退役軍人事後卻被爆料，曾在2017年捲入一宗性侵醜聞。雖然赫格塞斯迅速否認指控，並堅稱自己是在對方「主動挑逗」後才發生合意性交，但雙方簽署的保密協議卻顯示，他支付了一筆未公開的金額與對方和解。

本周，一名自稱是受害者友人的女子向川普過渡團隊提交了一份詳細備忘錄，指控赫格塞斯7年前喝完酒後，在加州蒙特雷（Monterey）一家飯店內，性侵了一名當時30歲的共和黨工作人員。《華盛頓郵報》取得的文件顯示，這起事件發生於赫格塞斯2017年10月7日參加完加州共和黨婦女聯合會會議後。

這名未公開身份的受害者在備忘錄中聲稱，事發當晚，她接到任務，要確保赫格塞斯回到房間，並在隔天早上離開，因為赫格塞斯要開車90分鐘去機場，不料她卻在進入赫格塞斯的房間後失去意識，只記得自己在6到9個小時後，跌跌撞撞地回到了自己的房間。

▲▼《福斯新聞》（Fox News）主持人彼得海格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／達志影像／美聯社）

▲赫格塞斯被《華郵》踢爆曾付封口費給指控他性侵的受害人。（圖／達志影像／美聯社）

隔天早上，受害女子才對自己前一晚被性侵一事有了片刻、模糊的記憶，而女子的檢查結果也顯示她體內「精液呈陽性」，於是女子立即向警方報案。儘管地方檢察官最後以缺乏足夠證據為由，未對赫格塞斯提起刑事指控，但女子的朋友還是將相關證據交給了川普的過渡團隊，強烈反對赫格塞斯出任國防部長。

赫格塞斯的律師則表示，監視器畫面顯示，事發當晚，女子「笑容滿面」地與赫格塞斯手挽手步入房間，顯示她未被脅迫，而且女子才是「主動挑逗」赫格塞斯的人，打臉她的體檢報告無法證明性行為並非自願，還指控該女在事件多年後威脅提起訴訟，是試圖以高額賠償進行勒索的行為。

目前，赫格塞斯本人還未對相關指控做出正式回應，但案件的細節和雙方說法差異引起了輿論矚目。地方檢察官辦公室對於案件調查細節未作進一步評論，而事件是否影響赫格塞斯的提名，尚有待觀察。不過目前來看，川普政府仍全力支持赫格塞斯的提名。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
麥當勞錯貼公告「限定新品」意外曝光！　業者：敬請期待
台日大戰比完！雙方應援團「場邊1舉動」球迷秒哭：台日友好
情蒐澳洲隊！　中華隊總教練：投手變速球不錯
快訊／澳洲關鍵戰　中華隊先發打線出爐
休息區超暖1幕！球迷讚爆林家正：職棒版安西教練
亂刀砍死前妻！　狠男戴安全帽現身

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

UFO詭漂軍事基地上空　「飛彈射穿」竟毫髮無傷！驚人影像曝光

APEC領袖大合照「獨缺日相石破茂」！　荒謬原因曝：塞車釀遲到

左眼球整顆被挖掉！大馬阿伯喝醉挑釁陌生人　下場慘了

無麩質布朗尼竟含花生粉　過敏兒吃完「肺部塌陷」！搶救5日後去世

14歲少年戲水墜河「臉被野獸啃爛」！屍體3天後尋獲　死狀悽慘

川普國防部長遭控性侵！他反咬對方「主動挑逗」卻被爆：偷付封口費

日男「手腳遭捆綁」只穿內褲　離奇陳屍大阪旅館！男伴逃亡中

截肢竟「切錯腳」！右腿感染動手術　男麻醉醒來驚見左腿沒了

搭機趕去葬禮！班機延誤5hrs還弄丟行李　男氣炸求償1948萬

俄大規模飛彈無人機攻擊！烏多地爆炸1死8傷　波蘭戰機緊急升空

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

池昌旭看《APT.》爆紅：賺很多吧　花6千買寶可夢貼紙「想唱反調」XD

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

被囚緬甸18歲少女正面照曝光　母淚求園區老闆：放小孩回來

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

浪浪襲台南馬場釀3亡3傷　價值8百萬賽馬受驚嚇亡

趙小僑踩點陳喬恩「定情地」　典典寶寶抱全程..累喊：媽媽沒有極限

臉太長...安全帽墨鏡→瀏海　藝人香蕉：這是額頭罩喔？

9歲妹在環球跟鬼偶尬舞　媽笑：一開始還怕到哭！

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽哭了」 鞠躬謝罪：我會處理好私事！

UFO詭漂軍事基地上空　「飛彈射穿」竟毫髮無傷！驚人影像曝光

APEC領袖大合照「獨缺日相石破茂」！　荒謬原因曝：塞車釀遲到

左眼球整顆被挖掉！大馬阿伯喝醉挑釁陌生人　下場慘了

無麩質布朗尼竟含花生粉　過敏兒吃完「肺部塌陷」！搶救5日後去世

14歲少年戲水墜河「臉被野獸啃爛」！屍體3天後尋獲　死狀悽慘

川普國防部長遭控性侵！他反咬對方「主動挑逗」卻被爆：偷付封口費

日男「手腳遭捆綁」只穿內褲　離奇陳屍大阪旅館！男伴逃亡中

截肢竟「切錯腳」！右腿感染動手術　男麻醉醒來驚見左腿沒了

搭機趕去葬禮！班機延誤5hrs還弄丟行李　男氣炸求償1948萬

俄大規模飛彈無人機攻擊！烏多地爆炸1死8傷　波蘭戰機緊急升空

中華隊只輸日本2分　吉力吉撈：投手進步很多

羅時豐自爆「錯失合作許光漢」！　後悔推掉《鬼家人》認了：我好笨

UFO詭漂軍事基地上空　「飛彈射穿」竟毫髮無傷！驚人影像曝光

APEC領袖大合照「獨缺日相石破茂」！　荒謬原因曝：塞車釀遲到

2024日本航空墾丁國際馬拉松賽　汪宇義、郭紫涵稱霸全馬組

像國際賽老手！高國輝分析台灣打者進步關鍵：中職水準提高

慶祝國民黨130年黨慶　蘇清泉：全力打拚屏東發展

南州代天府迎王平安祭...女學生身體不適　東港警護送返校

月薪4萬「什麼工作CP值最高？」　網推1職業：年紀大也有機會

《無能之鷹》菜菜緒化身薪水小偷　貫徹「擺爛哲學」躺出職場新態度

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

國際熱門新聞

毒殺77歲富豪！AV嫩妻曝：只戴手套幫打飛機

奧客搭公車怒喊「你下車」　結果司機下車了

女友愛愛後下體出血！他不管又硬上　害慘死

台球迷「賽後1舉動」感動日本記者！

APEC合照尷尬了！　「習近平C位」拜登塞角落

最後一次拜習會登場　習近平：中美關係關乎人類前途命運

遊日注意！西瓜卡這裡不能搭

研究揭夫妻「最完美年齡差」　差太多下場曝

旅行失蹤　她失聯前「一串訊息」超毛

秘魯APEC年會落幕　林信義與習近平互動曝光

熟睡遭丈夫砍殺！人妻「縫70針」奇蹟存活

科學家：人類滅絕　這生物將「接管地球」

南華早報：中國疑供俄羅斯武裝無人機　歐盟考慮制裁

避免被摔爛！機場員工曝「行李箱要挑這款」

更多熱門

相關新聞

法航延誤差點錯過葬禮　男求償1948萬

法航延誤差點錯過葬禮　男求償1948萬

美國男子奧維耶米（Nicholas Ovieymi）9月乘搭法國航空（Air France）前往奈及利亞，不料航班卻意外出現延誤，導致奧維耶米參加兄弟葬禮的行程受阻，氣得他向史泰登島最高法院（Staten Island Supreme Court）提出訴訟，要求法航賠償60萬美元（約新台幣1948萬元）。

專家：習近平亮底線　拜習會向川普喊話

專家：習近平亮底線　拜習會向川普喊話

拜習取得共識：核武不該由AI控制

拜習取得共識：核武不該由AI控制

外交部：中國在台灣周圍軍事挑釁　才是破壞區域和平穩定最大禍源

外交部：中國在台灣周圍軍事挑釁　才是破壞區域和平穩定最大禍源

APEC合照尷尬了！　「習近平C位」拜登塞角落

APEC合照尷尬了！　「習近平C位」拜登塞角落

關鍵字：

美國北美要聞川普國防部長福斯新聞性侵Pete Hegseth

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風要來了　全台變天「下最大」地區曝

澎恰恰下跪道別石英　演藝圈大咖都到了

恐怖追撞！女「倒V」插進副駕　單車少年進加護

恭喜！　5生肖2025旺爆

陸1學院「畢業生無差別殺人」8死17傷

6.3億威力彩一注獨得無人領　台彩：未領大獎只剩1名

神明一早「叫人起床」！敲鑼打鼓片全看怒

女警深夜值勤肚痛流產！議員批：霸凌管理

Joeman超辣前女友閃婚！

搶救現場曝！公車停讓行人遭追尾　吞噬過馬路女子

快訊／公車斑馬線停等遭追撞！行人捲車底命危

花蓮餐廳「收服務費」15客人爆衝突！

石英告別式現場曝光「前女婿」焦恩俊花籃寫4字悼念

二林鎮凶殺案！前夫持刀砍　女不治

毒殺77歲富豪！AV嫩妻曝：只戴手套幫打飛機

更多

最夯影音

更多

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

池昌旭看《APT.》爆紅：賺很多吧　花6千買寶可夢貼紙「想唱反調」XD

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

被囚緬甸18歲少女正面照曝光　母淚求園區老闆：放小孩回來

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面