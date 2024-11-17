川普國防部長遭控性侵！他反咬對方「主動挑逗」卻被爆：偷付封口費

▲川普提名福斯新聞前主持人赫格塞斯（左）出任國防部長，不料後者卻被捲入性侵風波。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國當選總統川普此前提名福斯新聞主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）出任國防部長，不料這名退役軍人事後卻被爆料，曾在2017年捲入一宗性侵醜聞。雖然赫格塞斯迅速否認指控，並堅稱自己是在對方「主動挑逗」後才發生合意性交，但雙方簽署的保密協議卻顯示，他支付了一筆未公開的金額與對方和解。

本周，一名自稱是受害者友人的女子向川普過渡團隊提交了一份詳細備忘錄，指控赫格塞斯7年前喝完酒後，在加州蒙特雷（Monterey）一家飯店內，性侵了一名當時30歲的共和黨工作人員。《華盛頓郵報》取得的文件顯示，這起事件發生於赫格塞斯2017年10月7日參加完加州共和黨婦女聯合會會議後。

這名未公開身份的受害者在備忘錄中聲稱，事發當晚，她接到任務，要確保赫格塞斯回到房間，並在隔天早上離開，因為赫格塞斯要開車90分鐘去機場，不料她卻在進入赫格塞斯的房間後失去意識，只記得自己在6到9個小時後，跌跌撞撞地回到了自己的房間。

▲赫格塞斯被《華郵》踢爆曾付封口費給指控他性侵的受害人。（圖／達志影像／美聯社）

隔天早上，受害女子才對自己前一晚被性侵一事有了片刻、模糊的記憶，而女子的檢查結果也顯示她體內「精液呈陽性」，於是女子立即向警方報案。儘管地方檢察官最後以缺乏足夠證據為由，未對赫格塞斯提起刑事指控，但女子的朋友還是將相關證據交給了川普的過渡團隊，強烈反對赫格塞斯出任國防部長。

赫格塞斯的律師則表示，監視器畫面顯示，事發當晚，女子「笑容滿面」地與赫格塞斯手挽手步入房間，顯示她未被脅迫，而且女子才是「主動挑逗」赫格塞斯的人，打臉她的體檢報告無法證明性行為並非自願，還指控該女在事件多年後威脅提起訴訟，是試圖以高額賠償進行勒索的行為。

目前，赫格塞斯本人還未對相關指控做出正式回應，但案件的細節和雙方說法差異引起了輿論矚目。地方檢察官辦公室對於案件調查細節未作進一步評論，而事件是否影響赫格塞斯的提名，尚有待觀察。不過目前來看，川普政府仍全力支持赫格塞斯的提名。