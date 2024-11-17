無麩質布朗尼竟含花生粉　過敏兒吃完「肺部塌陷」！搶救5日後去世

▲對花生過敏的格拉斯，在誤食含有花生成分的巧克力布朗尼後不幸去世。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

美國19歲女大生格拉斯（Hannah Glass）因誤食含有花生成分的巧克力布朗尼，引發嚴重過敏反應，不幸去世。格拉斯去世後，她的家人選擇捐獻其器官，成功挽救了4名患者的生命，並希望這一悲劇能喚起更多人對食物過敏的重視。

據《紐約郵報》報導，11月5日，格拉斯在她就讀的馬拉納塔浸信會大學（Maranatha Baptist University）內，食用了一個專門製作無麩質食物的團體所製作的巧克力布朗尼。這款布朗尼使用了烤花生粉來替代小麥粉，因此對花生過敏的格拉斯在吃下布朗尼後，立刻就出現了蕁麻疹和過敏症狀，於是她立刻與父母聯繫。

格拉斯的家人指出，格拉斯在咬下第二口布朗尼時，就知道事情不太對勁了，於是她立刻服用可對付輕度的過敏反應的常見抗組織胺藥物「苯海拉明」（Benadryl），不料她的過敏反應卻迅速惡化，最終導致呼吸困難、肺部塌陷，還失去了意識。

格拉斯的父母迅速趕到學校，為女兒注射腎上腺素，並緊急將她送院搶救，但檢查結果顯示，她的大腦因缺氧受到了無法逆轉的嚴重損傷。最後，格拉斯的父母在11月10日選擇移除維生系統，並捐獻格拉斯的主要器官，延續她的生命價值。父母表示，儘管失去女兒帶來難以承受的痛苦，但她的善行已挽救4條生命，他們希望以此為契機，讓更多人認識過敏的危險，並珍惜生命的價值。