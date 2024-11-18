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喜迎天仁茗茶71周年慶　冬之茶與陳年老茶特王與你探索茶的魅力

▲喜迎天仁茗茶71周年慶活動，同時特別帶來了兩款極具特色的茶品「冬之茶」與「陳年老茶特王」，讓茶友們都忍不住趕緊搶購囤貨自用送禮兩相宜。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者蒲世芸／採訪報導

迎接冬天的到來，適逢品牌天仁茗茶71周年慶活動，特別帶來兩款極具特色的茶品「冬之茶」與「陳年老茶特王」，邀你一同探索茶的魅力，在家隨時就能沏一杯好茶。天仁茗茶信義店店長賴威臣提到，「台灣中部的高山地形加上海島型氣候，其實非常有利於茶樹的生長。一般冬之茶我們會在11月到隔年2月採摘茶葉，這個時間它的氣候非常濕冷，茶樹的話也會生長的比較緩慢一點，它會幫助茶樹在葉片的部分變得比較厚實，果膠質也會比較肥厚，這樣茶湯的滋味也會更加醇厚。加上今年10月連續2個強颱，帶來非常豐沛的水量，所以今年的冬之茶不管在香氣或者是喉韻上，都有很棒的展現。」

▲▼喜迎天仁茗茶71周年慶　冬之茶與陳年老茶特王與你探索茶的魅力

▲每一年冬天推出的「冬之茶」總是讓茶友們驚豔，今年在設計上呼應著明年蛇年，蛇年也是「小龍」的意思，象徵著生機與活力；以及豐富的稻穗與新鮮的茶菁伴隨其左右，代表著豐收和富饒的象徵。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

▲▼喜迎天仁茗茶71周年慶　冬之茶與陳年老茶特王與你探索茶的魅力

▲「冬之茶」茶乾香氣帶有甘蔗香味，口感具有醇厚喉韻。

每到冬天，讓不少資深茶友都相當期待的冬之茶，今年在設計上也讓大家相當驚豔。天仁茗茶信義店店長賴威臣說，「在設計上可以看到搭配了稻穗和茶菁，代表著豐收和富饒的象徵，天仁茗茶在產品研發上一直都守著安心、信賴、滿足的理念，所有產品都會做到逐批檢驗，就是為了讓消費者在購買的時候可以放心。我們會採預訂的方式，很多茶友在上市前就會預訂好，因為要搶到第一批的冬之茶，冬之茶無論在口碑和品質的穩定上都有很好的表現。」民眾則提到，「每年我都會回來天仁購買冬之茶，因為我覺得它的茶乾香氣很香，帶有甘蔗的香味，熱水沖下去之後還有花香，然後口感非常有喉韻，我除了自己喝以外還會買來送給親朋好友。」「每年我們都會提早來購買囤貨，因為冬之茶它的香氣特別濃厚！」

▲▼喜迎天仁茗茶71周年慶　冬之茶與陳年老茶特王與你探索茶的魅力

▲陳年老茶特王透過存封、陳放以及時間的催化發酵後，再經過天仁專業茶師進行茶葉轉化上風味的測試，達到標準才能成為陳年老茶，口感帶有陳化的梅子香氣，滋味迷人。

另一款讓茶友們心心念念的還有陳年老茶特王，讓人忍不住想一品它的迷人香氣。天仁茗茶信義店店長賴威臣說，「陳年老茶我們會精選高品質的茶葉，透過存封、陳放，再經過時間的催化發酵，因為裡面的濕度和溫度都不一樣，不同的容器甚至也會產生不一樣的風味。接著由天仁專業茶師進行茶葉轉化上風味的測試，達到標準才可以成為陳年老茶。而這一次的命名也很霸氣，我們稱作『茶和天下』代表著茶文化的交流。」

▲▼天仁

▲迎接天仁茗茶71周年的到來，即日起至12/10推出多樣優惠活動。

喝一口，滋味在口中久久縈繞，讓不少茶友們為它深深著迷。天仁茗茶信義店店長賴威臣補充，「『茶和天下』我們選用海拔1600公尺的茶葉，從2013年開始做封存。它的茶湯部分，顏色比較清澈而且透亮，帶著一點轉化後褐紅色的感覺，喝起來的口味有一點陳化的梅子香氣，而且我很喜歡它的杯底香，非常流暢也相當迷人。」民眾則說道，「口中喝進去有一種梅子味的感覺，微酸的生津感之後還有甜水陳香感，真的很特別！喝起來很醇厚，這種深邃的口感真的很難得，是我最喜歡的老茶之一。」天仁茗茶喜迎71周年，即日起至12/10推出多樣優惠，與你一同品味茶香，感受生活中沏一杯好茶的溫暖與質感。

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