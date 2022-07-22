喝爆天仁喫茶趣！下載App「免費送913茶王」　加碼買1送1

▲下載APP，有機會免費拿中杯「913茶王」兌換券。（圖／翻攝天仁茗茶FB粉專）



網搜小組／劉維榛報導

明日週六是「大暑」，也就是氣候最酷熱的時刻，而天仁茗茶趁著APP新上架，豪氣狂撒6張優惠券，其中熱門茶飲「913茶王」免費招待中杯一杯，該優惠下載期限至7月底，優惠贈完為止。

天仁茗茶臉書粉絲團指出，即起至7月31日前，下載官方APP並註冊，就能獲得6張優惠券，包括913茶王中杯兌換券一張（贈完為止，兌換至9月20日）、同茶飲買1送1券一張（限前1萬名會員）、50元與100抵用券等。

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由於APP是昨日上架，官方另推出首日「913茶王買10送10」的線上寄杯活動，只限量800組售完為止，而今（22）日該活動依舊存在，以一杯原價60元，折扣再搭配環保杯，等於一杯只要25元，相當划算。

▲913茶王買10送10，數量有限 。（圖／翻攝APP）



迎接大暑，手搖飲業者也積極推好康，「不要對我尖叫」祭出限時買1送1優惠，7月22日起凡於全門市、外送平台皆可享有「荔枝玫瑰鹽俏皮／蜂蜜調皮買1送1」，2款夏季限定特調飲通通加入了海尼根0.0零酒精，其中，「荔枝玫瑰鹽俏皮」是經典老茶莊茶搭配荔枝、玫瑰鹽的組合，每一口都能喝到果茶香與氣泡口感，而「蜂蜜調皮」則是經典老茶莊茶蜂蜜特調結合海尼根0.0零酒精，蜂蜜香氣十足，買1送1數量有限、售完為止。

另，自台中起家的手搖飲品牌「Bubble Z」也祭出限時「免費加料」活動，即日起至7月24日凡於臉書粉專按讚，即可任選波霸珍珠、仙草凍、椰果與寒天晶球免費加1次，若加碼在各分店Google地標打卡，還可再多加1次料，1次最高可享免費加料2次，讓手搖控買1杯就喝超飽。