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超商限定！天仁茗茶「913茶王」變身消暑聖代　巧克力+茶香太罪惡

▲▼全家開賣「天仁茗茶913茶王聖代」、「乳酸多多冰棒-麝香葡萄口味」。（圖／業者提供）

▲天仁茗茶913茶王變身清涼聖代冰了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

冰控們又有新冰可以吃！台灣老字號茶飲「天仁茗茶」的超人氣招牌「913茶王」變身消暑聖代了，濃郁茶香搭配巧克力的罪惡組合，超商限定開吃；加碼推這款風靡全韓國的麝香葡萄風味冰棒，趕緊衝門市搶嚐鮮一波。

▲▼全家開賣「天仁茗茶913茶王聖代」、「乳酸多多冰棒-麝香葡萄口味」。（圖／業者提供）

▲加碼吃韓國超夯麝香葡萄乳酸多多冰棒。

天仁茗茶人氣招牌「913茶王」可是被網友激推為來店必喝品項，主要採用高山烏龍茶薰製美國花旗蔘，每一口都能喝到回甘滋味，累積一票鐵粉，而這罪惡茶香今夏變身清涼聖代了，這杯「913茶王聖代」，是以濃郁茶香搭配巧克力醬，每一口都能吃到濃濃茶香，還有巧克力點綴，讓人忍不住一口接一口，加碼吃風靡韓國全網的酸甜「麝香葡萄乳酸多多冰棒」，即日起於全家限定開賣。

▲▼OK mart開賣最新冰品、冰沙。（圖／業者提供）

▲石二鍋冬瓜檸檬冰沙、陶板屋桑椹醋冰沙超商就能吃到。

另，有著「被餐廳耽誤的飲料店」的王品集團，旗下超人氣餐廳品牌飲品也終於進攻超商，OK mart強勢開賣「石二鍋冬瓜檸檬冰沙」、「陶板屋桑椹醋冰沙」，其中，冬瓜檸檬冰沙是採用檸檬原汁搭配純正冬瓜磚熬成的冬瓜茶混合而成，口感香甜又清爽，而桑椹醋冰沙則是用餐前必喝開胃飲品，每一口都能喝到淡淡桑椹香及酸甜口感，夏天喝最適合不過，至6月29日前還可享有任選2件6折優惠。

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