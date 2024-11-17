雲林打詐騙儀表板亮成效！逾2千人齊聚園遊會　強化全民防詐意識

▲雲林縣警察局舉辦「雲林打詐儀錶板記者會暨斗六分局113擴大治安宣導園遊會」，名人百萬歌手麗小花分享受騙之真實案例。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣警察局今（17）日舉辦「雲林打詐儀錶板記者會暨斗六分局113擴大治安宣導園遊會」，吸引逾2千鄉親參與，開場由霹靂雲警素還真與築夢者街舞團跳舞表演，名人百萬歌手麗小花分享受騙之真實案例，雲林縣警察局長向鄉親報告打詐成效，結合園遊會摸彩方式，吸引民眾提升識詐警覺心，防止民眾受騙。

▲雲林縣警察局舉辦「雲林打詐儀錶板記者會暨斗六分局113擴大治安宣導園遊會」，吸引逾2千鄉親參與。



警察局局長李建民說明「打詐儀錶板」、「打詐新四法」及分析雲林縣詐欺現況，8月至10月詐欺案件財損金額，減少1億2,386萬元，占全國2.11%，打詐工作成效部分，警察局1月迄今已經查獲51件383人，查扣不法利得8,367萬餘元，2024年下半年查緝詐欺集團成效列乙組縣市第1名，1月迄今與金融機構及超商共同攔阻民眾遭受詐騙之金額達1億6,484萬7,177元，相關「打擊詐欺」及「識詐宣導」工作，皆獲上級警政署評核「特優」。

李建民指出，「打詐新四法」修法主要在「嚴懲詐欺犯罪」、「賦予執法機關合法使用科技偵查手段」，來精準打擊詐欺犯罪，其中打詐新四法包括「詐欺犯罪危害防制條例」、「通訊保障及監察法」、「刑事訴訟法特殊強制處分專章」及「洗錢防制法」等修正草案。修法後，詐欺犯罪最高已經可以關到12年，併科新臺幣3億元以下罰金，且加強網路廣告平臺業者、金融業者及電信業者責任，讓相關單位共同來防範詐欺犯罪。

雲林縣長張麗善表示，感謝警察局努力打擊詐欺犯罪以及辦理相關反詐騙宣導，來保護我們鄉親的財產，這邊也要呼籲鄉親詐騙訊息無所不在，「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」，提高警覺才能避免成為詐欺被害人。

警察局長李建民強調，打擊詐欺犯罪需要跨局處、跨機構、跨領域及結合民間團隊全體參與，公私協力，共同打擊詐欺犯罪，深入村里、百工百業各階層宣導反詐騙相關知識，才能防止民眾受騙，守護鄉親辛苦賺的財產；打詐視同作戰，不成功不罷休，零受騙、零財損為我們終極目標。