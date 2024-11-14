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彰化資深警涉詐團被記2大過免職　怕退休金飛了提告！法官駁回

▲▼ 。（圖／資料照）

▲時任彰化縣警局交通隊警務佐的涂姓警員，涉嫌加入詐團被記2大過免職。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

時任彰化縣警局交通隊警務佐的涂姓警員，從警超過33年，卻涉嫌加入詐團被記2大過免職，他不服提起行政訴訟，主張還有高齡母親要照顧，若免職確定就喪失退休金；警政署抗辯，認為涂身為公職人員有品德重大瑕疵；台中高等行政法院認為，涂貶損全體警察人員正向形象甚鉅，原處分無違誤，判處駁回，可上訴。

判決指出，涂男擔任彰化縣警局交通隊警務佐時，涉嫌在2022年7月上旬加入詐欺集團，擔任提供帳戶及取款車手職務，並提供銀行帳戶給詐團使用，清查後續有9人受害，涂從中獲利1萬7000元。

彰化地院一審依詐欺罪判涂2年9月；台中高分院二審考量他犯後坦承，且與被害人和解，撤銷改判2年，緩刑5年。另外，警政署認涂嚴重影響公務人員聲譽，依公務人員考績法將涂記2大過，並依警察人員人事條例規定核布免職。

涂不服提起行政訴訟，他主張考績法規定之「圖謀不法利益，致嚴重損害政府或公務人員聲譽」過於空泛，無一客觀標準，受規範者難以預見，有違法律明確性原則；所涉刑案未經法院判刑確定，也未遭通緝或羈押，不符警察人員人事條例的停職規定。

涂也主張，他奉養高齡母親，如被免職確定將喪失申請、請領退休金的權利；此外，本案還未被刑事判決確定，依無罪推定原則，不得為有罪推論，且他也是遭到詐騙才提供金融帳戶，主觀上沒有預見，原處分有速斷之嫌。

警政署答辯，涂從事警職33年餘，對刑事法令應該清楚，也對於犯罪行為較一般人更具知識經驗，但他不僅提供本人及妻子名下共5個金融帳戶給詐團，導致被害人匯款到這些帳戶達，期間還協助詐團轉匯、面交贓款及用被害人款項購買比特幣，從中獲取不法利益13萬8720元。

警政署認為，涂身為執法人員本應誠實清廉、謹慎勤勉，不得有損害公務員名譽及政府信譽之行為，其品德、操守顯有重大瑕疵，嚴重損害人民對警察人員與警察機關形象及聲譽，有確實證據。

台中高等行政法院查，涂因涉入詐團被起訴在案，經彰化地院審理坦承涉案，相關處分、復審決定有書件可稽，堪認屬實；法官審酌，涂男是警職人員，為圖不法利益竟悖離公務人員應具備的基本倫理與品操，已嚴重影響公務人員聲譽，相關的停職處分於法無不合，涂男辯詞無理由，予以駁回。

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