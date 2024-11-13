車手又被逮起獲4張金融卡+24萬現金　硬拗「我不是現行犯」

記者張君豪／台北報導

大安警分局敦化南路派出所警員6日在敦化南路一帶發現一名可疑男子正於自動提款機前提領金錢，眼尖警員認出提款者正是曾落網的陳姓車手（29歲），為避免打草驚蛇，尾隨至適當時機後攔查，當場於陳男身上起出非本人所有的台灣銀行等多張銀行金融卡、甫提領之新台幣5萬（連同先前提領共24萬），警方上前表明身分抓人，車手還反駁「我又不是現行犯」，警方反諷「你都知道自己從事犯罪行為了」，依準現行犯將他逮捕。

▲大安警尾隨監控逮捕陳姓車手，起獲金融卡和贓款。（圖／記者張君豪翻攝，下同）





大安警方表示，因轄內眾多詐團車手提款案件，警方辨識出陳姓車手時按兵不動，通報線上警網前來支援後，便衣警員在後觀察有無再度提領、或將犯罪所得交予共犯等連續犯行；警方等陳男進捷運站打算逃離時上前攔查，果然起獲陳男詐騙得來之4張金融卡、從被害帳戶所提領共24萬元現金，以及通訊手機1支，因此當場將陳男以現行犯逮捕，警詢後依詐欺、洗錢防制法案移送台北地檢署偵辦，並朝組織型詐欺向上溯源追查。

大安警方藉此案例呼籲，法網恢恢 疏而不漏，切勿因一時貪念而從事不法行為，導致檢警追訴。





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