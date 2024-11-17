科技老董砸2200萬買明清古董…鑑定只值35萬　賣家下場慘了

▲一名科技公司董事長花2200萬元買古董花瓶，經鑑定後竟然才值35萬元，怒告2名推銷的人求償，桃園地院近日判被告應賠償1965萬元。（示意圖／Pixabay）



圖文／CTWANT

某上市光電科技公司董事長2018年透過古董仲介商，向藝術行老闆買明清時期的古董，大手筆花了2200萬元，隔了半年送古董去鑑定，才發現只值35萬元，憤而提告求償。最近桃園地方法院判仲介商和藝術行負責人涉詐欺罪，判刑2年，且須賠償1965萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，科技公司董事長2017年經友人介紹，結識一名許姓古董仲介商，2018年初許男和一間藝術行王姓負責人，拿著佛坐像、佛陀等5件現代製作的仿古工藝品，向陳姓董事長佯稱是明、清時期的古董，建議可以擺放在辦公室；2人還自製古董明細、拍賣價格文件等資料「佐證」，董事長不疑有他，斥資2200萬元買下其中一對「供瓶」。

董事長購入古董8個月後，輾轉聽到許男有詐欺前科，連忙把古董送去鑑價公司鑑定，結果發現自己花2200萬買的古董，僅值35萬元，一氣之下向許男和王姓負責人提告求償。當時兩位被告還互相卸責，桃園地檢署因被害人指證歷歷，依詐欺取財罪嫌將2人起訴。

起先王姓被告還辯稱，負責鑑定的人沒有鑑定專業，報告不足採信，還強調自己有經營古董文物買賣的名片，沒有任何欺騙或遊說。經過多年調查和辯論，桃園地方法院法官勘驗證據後，刑事部分依詐欺取財罪判許姓、王姓被告有期徒刑2年確定；民事賠償部分，因被告一張200萬支票遭檢方沒收，許姓、王姓被告應賠償董事長受損金額1965萬元，全案仍可上訴。

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