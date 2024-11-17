　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

科技老董砸2200萬買明清古董…鑑定只值35萬　賣家下場慘了

科技老董砸2200萬買明清古董…鑑定只值35萬　賣家下場慘了

▲一名科技公司董事長花2200萬元買古董花瓶，經鑑定後竟然才值35萬元，怒告2名推銷的人求償，桃園地院近日判被告應賠償1965萬元。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

某上市光電科技公司董事長2018年透過古董仲介商，向藝術行老闆買明清時期的古董，大手筆花了2200萬元，隔了半年送古董去鑑定，才發現只值35萬元，憤而提告求償。最近桃園地方法院判仲介商和藝術行負責人涉詐欺罪，判刑2年，且須賠償1965萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，科技公司董事長2017年經友人介紹，結識一名許姓古董仲介商，2018年初許男和一間藝術行王姓負責人，拿著佛坐像、佛陀等5件現代製作的仿古工藝品，向陳姓董事長佯稱是明、清時期的古董，建議可以擺放在辦公室；2人還自製古董明細、拍賣價格文件等資料「佐證」，董事長不疑有他，斥資2200萬元買下其中一對「供瓶」。

董事長購入古董8個月後，輾轉聽到許男有詐欺前科，連忙把古董送去鑑價公司鑑定，結果發現自己花2200萬買的古董，僅值35萬元，一氣之下向許男和王姓負責人提告求償。當時兩位被告還互相卸責，桃園地檢署因被害人指證歷歷，依詐欺取財罪嫌將2人起訴。

起先王姓被告還辯稱，負責鑑定的人沒有鑑定專業，報告不足採信，還強調自己有經營古董文物買賣的名片，沒有任何欺騙或遊說。經過多年調查和辯論，桃園地方法院法官勘驗證據後，刑事部分依詐欺取財罪判許姓、王姓被告有期徒刑2年確定；民事賠償部分，因被告一張200萬支票遭檢方沒收，許姓、王姓被告應賠償董事長受損金額1965萬元，全案仍可上訴。

延伸閱讀
12強最養眼畫面！台灣「短裙女球僮」紅到日本：有點作弊　身分曝光
扯！男睡覺裹6條被子「翻身卡進床縫」　崩潰報警被救出：熱死啦
嘆大環境重理輕文！　資優頂大一類妹「決定躺平」：對未來失去期待　

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
2大超商應援中華隊　推買1送1優惠
婦護女兒用肉身擋！慘遭亂刀砍死　鄰居不捨揭前夫暴行
中華隊敗給日本　曾豪駒發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

科技老董砸2200萬買明清古董…鑑定只值35萬　賣家下場慘了

高鐵火爆男掏30公分匕首插椅背　「人群中揮刀」驚悚影片曝光

沒關車門害死人！轎車夜停路邊　年輕女騎士「閃不過」撞上重摔亡

婦護女兒用肉身擋！慘遭亂刀砍死　鄰居不捨揭前夫暴行

快訊／北市信義分局警員處理感情糾紛　「中指被咬」送醫救治

快訊／新北樹林3車碰撞！小貨車翻覆橫躺馬路　2人送醫

3度酒駕男遭吊照沒在怕！衝撞雙載夫婦「釀1死1傷」　國民法官審理

快訊／二林鎮驚傳凶殺案！前夫持刀砍殺　女濺血送醫不治

獨／再為不倫戀喊冤！隨扈驚爆已離婚　「跟Kolas真的沒什麼」

搶厚紙板！台中火車站3街友揮酒瓶、亮刀威脅　兇狠畫面曝

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

池昌旭看《APT.》爆紅：賺很多吧　花6千買寶可夢貼紙「想唱反調」XD

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

浪浪襲台南馬場釀3亡3傷　價值8百萬賽馬受驚嚇亡

趙小僑踩點陳喬恩「定情地」　典典寶寶抱全程..累喊：媽媽沒有極限

新北3行人站斑馬線等小黃　騎士過不了被嗆：站這犯法？

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽哭了」 鞠躬謝罪：我會處理好私事！

被囚緬甸18歲少女正面照曝光　母淚求園區老闆：放小孩回來

三寶車臨停路口勸後方超車　駕駛怒：這裡是雙黃線！

科技老董砸2200萬買明清古董…鑑定只值35萬　賣家下場慘了

高鐵火爆男掏30公分匕首插椅背　「人群中揮刀」驚悚影片曝光

沒關車門害死人！轎車夜停路邊　年輕女騎士「閃不過」撞上重摔亡

婦護女兒用肉身擋！慘遭亂刀砍死　鄰居不捨揭前夫暴行

快訊／北市信義分局警員處理感情糾紛　「中指被咬」送醫救治

快訊／新北樹林3車碰撞！小貨車翻覆橫躺馬路　2人送醫

3度酒駕男遭吊照沒在怕！衝撞雙載夫婦「釀1死1傷」　國民法官審理

快訊／二林鎮驚傳凶殺案！前夫持刀砍殺　女濺血送醫不治

獨／再為不倫戀喊冤！隨扈驚爆已離婚　「跟Kolas真的沒什麼」

搶厚紙板！台中火車站3街友揮酒瓶、亮刀威脅　兇狠畫面曝

科技老董砸2200萬買明清古董…鑑定只值35萬　賣家下場慘了

高鐵火爆男掏30公分匕首插椅背　「人群中揮刀」驚悚影片曝光

沒關車門害死人！轎車夜停路邊　年輕女騎士「閃不過」撞上重摔亡

《鈴蘭之劍》落地暗改成常態　玩家申訴無門官方「拒絕退費」

習近平宣布：中國將主辦2026年APEC峰會

藍白合又破局？朱立倫駁斥「合推黃國昌選新竹市長」：從沒討論過

中華今日若勝澳洲、日本擊敗古巴　台、日攜手晉級最後4強

快訊／天兔死在台灣上空了！身體幾乎灰飛煙滅　氣象粉專PO圖

無錫校園爆「無差別殺人」8死17傷　21歲畢業生殺瘋原因曝光

美超微下市不會變壁紙！　分析師：轉「粉紅單」遇3大麻煩

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

社會熱門新聞

婦護女兒肉身擋遭砍死！鄰揭前夫暴行

二林鎮凶殺案！前夫持刀砍　女不治

被囚緬甸少女正面照曝光　母求放人

北市信義分局警處理感情糾紛　中指被咬傷

已與妻離婚　隨扈：跟Kolas真的沒什麼

新北樹林3車碰撞　小貨車翻覆2人送醫

3度酒駕男遭吊照沒在怕！衝撞雙載夫婦釀1死1傷

男人性慾2天1次　獸父性侵幼女664次

即／高鐵乘客持刀插椅背　大喊「有刀」引騷動

浪浪襲台南馬場釀3死3傷！　價值8百萬賽馬活活嚇死

知名女僕貓餐廳淪後宮！淫惡老闆辱3少女最小15歲

板橋新增3處科技執法　專抓這些違規

沒關車門害死人！年輕女騎士撞上重摔亡

惡警斜槓地下錢莊　違法查個資討債

更多熱門

相關新聞

冬天真的來了！「下探16度」時間點曝

冬天真的來了！「下探16度」時間點曝

中央氣象署解除「天兔颱風」颱風警報，知名氣象主播戴立綱透露，台灣接下來漸漸進入冬季的天氣型態，從明（17）日起至12月1日預計有4波冷空氣報到，北台灣明、後（18日）加上東北季風影響較濕冷，低溫約18度；在22日將有一波較強冷空氣南下，北部下探16度。

慎入！他剝開橘子驚見「蛆在果肉蠕動」嚇傻

慎入！他剝開橘子驚見「蛆在果肉蠕動」嚇傻

婆婆每月領一堆藥「全丟垃圾桶」！尪回1句人妻傻眼

婆婆每月領一堆藥「全丟垃圾桶」！尪回1句人妻傻眼

Google地圖隱藏功能　出國旅遊免拖行李走樓梯

Google地圖隱藏功能　出國旅遊免拖行李走樓梯

23歲小媽媽用臉書狠賣「8個月大兒」

23歲小媽媽用臉書狠賣「8個月大兒」

關鍵字：

周刊王古董詐欺

讀者迴響

熱門新聞

陸1學院「畢業生無差別殺人」8死17傷

Keanna：我已經搬來北京！　「離開台灣半年」近況曝光

婦護女兒肉身擋遭砍死！鄰揭前夫暴行

二林鎮凶殺案！前夫持刀砍　女不治

「畢書盡前女友」發聲開撕舊愛！　交往期間內幕全說了

台灣明對澳洲之戰搶勝　郭俊麟先發

無錫無差別殺人　畢業生殺瘋原因曝光

坦承遭保戶詐領2390萬元　台灣人壽：絕不寬貸

戴培峰開轟　2大超商推出多項優惠

遊客翻牆逗弄鬣狗　動物園將提告

女友愛愛後下體出血！他不管又硬上　害慘死

快訊／萬宜登今年風王「風速飆每秒60公尺」　下周一、二最靠近

曾豪駒：結果不好，雖敗猶榮！

冬天真的來了！「下探16度」時間點曝

18歲弟得糖尿病！「4大無痛症狀」醫示警了

更多

最夯影音

更多

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

池昌旭看《APT.》爆紅：賺很多吧　花6千買寶可夢貼紙「想唱反調」XD

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

浪浪襲台南馬場釀3亡3傷　價值8百萬賽馬受驚嚇亡

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面