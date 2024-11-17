公車追撞釀1死15傷！北市成立重大事故小組　2業者允諾負賠償責任

▲台北市2輛公車追撞，造成第1輛公車前衝輾過女行人。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市中正區忠孝東路一段、喜來登飯店旁今（17）日上午9時5分發生嚴重車禍，49路公車停讓過馬路行人時，遭後方212路公車追撞，當場輾過正在過馬路的50歲女行人，送往台大醫院搶救後宣告不治。面對此事故造成1死15傷，北市公運處稍早前往醫院探視慰問，並由公車業者提供每人3000元慰問金，2公車業者也承諾負賠償責任。

台北市公運處表示，17日上午9時5分忠孝東路與鎮江街口公車事故，大都會客運49路公車行駛於忠孝東路準備右轉鎮江街，於路口處停等並執行指差確認程序，遭後方大有巴士212路公車追撞，導致碰撞路口行人與計程車，造成1死與15傷重大事故。

台北市公運處提及，北市府於事發後立即啟動重大事故與重大創傷小組進行搶救作業，台北市長蔣萬安非常關切本案，並要求交通局與公運處督導公車業者負起責任及檢討肇責；交通局副局長常華珍已率公運處副處長紀勝源、大都會客運總經理李建文、大有巴士協理王榮光前往醫院探視與慰問，並由公車業者先行提供每位3000元慰問金。

大都會客運總經理李建文表示，已經和大有巴士達成共識，全力配合警方釐清肇事責任，並已逐一慰問傷者，大都會客運及大有巴士承諾會負責傷者的全部醫療費用，同時2家公司都將分別慰問罹難者家屬，依照肇事責任負擔賠償，另將配合主管機關落實行車安全各項規定，確保類似不幸事件不再發生。

李建文提及，本次傷者中有7名泰籍旅客，均為輕傷業已離院，預計11月18日返國，大都會客運將聯繫泰國代表處，若泰國籍乘客後續身體還有其他有狀況，公司都會負責賠償。

公運處指出，本案將釐清肇事責任後，依《公路法》進行裁處，並將確實要求公車業者負賠償責任，後續也將啟動公車行車事故專案輔導實施計畫，要求公車業者確實檢討事故發生原因，提出改善計畫與策進作為，以確保行車安全。