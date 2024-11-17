「台日之戰」大巨蛋座位竄老鼠　遠雄喊「非常抱歉」：已完成清消

▲大巨蛋老鼠出沒。（圖／jjlin_1108提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者袁茵／台北報導

世界12強棒球賽16日晚間的「台日之戰」吸引大批球迷觀賽，但已入場的球迷卻發現座位出現老鼠亂竄，引發網友熱烈討論。對此，遠雄集團17日道歉，並表示已針對特定區域完成清潔消毒，後續會同專業廠商與周邊場館追蹤污染源。

針對網路影片拍攝到大巨蛋外野座位區有老鼠，遠雄集團公關經理夏至賢17日回應，「謝謝各界監督，針對特定區域已經完成清消，請球迷放心。」場館都有固定清消，內部正在確認投訴影片確切發生時間與經過，後續會同專業廠商與周邊場館追蹤汙染源，共同合作全區清消，造成民眾不適體驗，非常抱歉。

一名網友「jjlin_1108」在Threads驚呼，「大巨蛋有老鼠正常嗎？」畫面可見，當時前方座位仍空無一人，竟有活跳跳米奇在椅子上亂竄，原PO走上前查看，老鼠隨即跳到地上。

底下網友熱議，「畢竟有地下座位區可以觀看演唱會，當然也有老鼠的局」、「不要吵牠，牠在等周杰倫演唱會」、「老鼠都知道要先來卡位」、「有食物就會有啊」、「很正常啊」、「很正常，牠本來就在只是不小心被你發現」、「每間漂亮的百貨公司也都有」、「這區在哪呀」。原PO回應，位在131區。